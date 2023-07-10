Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете смены пола 13 июля
Государственная Дума может рассмотреть законопроект о запрете смены пола во втором чтении 13 июля. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в аппарате думы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, что нижняя палата парламента может принять решение по этому законопроекту в июле. Заявление об этом он сделал 8 июля – в День семьи, любви и верности.
Законопроект в Госдуму был внесен 30 мая группой из почти 400 депутатов во главе с Володиным. Нижняя палата одобрила законопроект в первом чтении 14 июня. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» планируется дополнить новой статьей 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи решений будет утверждать правительство.
Ранее критический отзыв на законопроект подготовили юристы и врачи, которые работают с трансгендерными людьми. Обсуждение законопроекта велось 23 июня на круглом столе Независимой психиатрической ассоциации.
Выступающие против законопроекта утверждают, что он «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом «транссексуализм», а также не имеет достаточной доказательной базы. Вместе с этим он нарушает право на жизнь, которое закреплено в международных документах и Конституции РФ, а также право не подвергаться дискриминации, говорится в отзыве активистов.