Газета
Общество

Володин: Госдума в июле примет решение по запрету смены пола

Ведомости

В течение июля Госдума примет решение о запрете смены пола в России, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, поздравляя россиян с Днем семьи, любви и верности.

По словам спикера Госдумы, традиционные семейные ценности важны для каждого россиянина, а западные страны хотят навязать нашей стране «псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа». Но их планы обречены на провал, считает Володин. Он напомнил, что в 2022 г. граждане РФ одобрили поправки в Конституцию, которые защищают «институт брака как союз мужчины и женщины».

«Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола. С праздником! Счастья и любви!» – написал Володин.

Ранее по теме: Кремль не готов говорить о своей позиции по законопроекту о запрете смены пола

Документ был внесен в Госдуму 30 мая группой из почти 400 депутатов во главе с Володиным. Нижняя палата одобрила законопроект в первом чтении 14 июня. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» планируется дополнить новой статьей 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи таких решений будет утверждать правительство.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Ранее критический отзыв на законопроект подготовили юристы и врачи, которые работают с трансгендерными людьми. Обсуждение законопроекта велось 23 июня на круглом столе Независимой психиатрической ассоциации.

Выступающие против законопроекта утверждают, что он «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом «транссексуализм», а также не имеет достаточной доказательной базы. Вместе с этим он нарушает право на жизнь, которое закреплено в международных документах и Конституции РФ, а также право не подвергаться дискриминации, говорится в отзыве активистов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных