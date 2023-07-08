Володин: Госдума в июле примет решение по запрету смены пола

Выступающие против законопроекта утверждают, что он «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом «транссексуализм», а также не имеет достаточной доказательной базы. Вместе с этим он нарушает право на жизнь, которое закреплено в международных документах и Конституции РФ, а также право не подвергаться дискриминации, говорится в отзыве активистов.