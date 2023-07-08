Володин: Госдума в июле примет решение по запрету смены пола
В течение июля Госдума примет решение о запрете смены пола в России, сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, поздравляя россиян с Днем семьи, любви и верности.
По словам спикера Госдумы, традиционные семейные ценности важны для каждого россиянина, а западные страны хотят навязать нашей стране «псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа». Но их планы обречены на провал, считает Володин. Он напомнил, что в 2022 г. граждане РФ одобрили поправки в Конституцию, которые защищают «институт брака как союз мужчины и женщины».
«Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола. С праздником! Счастья и любви!» – написал Володин.
Документ был внесен в Госдуму 30 мая группой из почти 400 депутатов во главе с Володиным. Нижняя палата одобрила законопроект в первом чтении 14 июня. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» планируется дополнить новой статьей 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи таких решений будет утверждать правительство.
Ранее критический отзыв на законопроект подготовили юристы и врачи, которые работают с трансгендерными людьми. Обсуждение законопроекта велось 23 июня на круглом столе Независимой психиатрической ассоциации.
Выступающие против законопроекта утверждают, что он «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом «транссексуализм», а также не имеет достаточной доказательной базы. Вместе с этим он нарушает право на жизнь, которое закреплено в международных документах и Конституции РФ, а также право не подвергаться дискриминации, говорится в отзыве активистов.