Кремль не готов говорить о своей позиции по законопроекту о запрете смены пола
Говорить о позиции по законопроекту о запрете смены пола пока предварительно, поскольку еще проходит экспертное обсуждение вопроса в парламенте, сказал во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний, случаев, при которых [операция] необходима по медицинским показаниям. Пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, сейчас происходит экспертное обсуждение в парламенте», – сказал он, отметив, что пока давать оценку инициативе преждевременно.
Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о позиции Кремля по законопроекту о запрете операций по смене пола. Документ был внесен в Госдуму 30 мая группой из почти 400 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Нижняя палата одобрила законопроект в первом чтении 14 июня.
Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» планируется дополнить новой статьей 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи таких решений будет утверждать правительство.
28 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник писал, что Госдума может отправить законопроект на дополнительное согласование в профильные ведомства. Ранее критический отзыв на законопроект подготовили юристы и врачи, которые работают с с трансгендерными людьми. Обсуждение законопроекта велось 23 июня на круглом столе Независимой психиатрической ассоциации.
Выступающие против законопроекта утверждают, что он «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом «транссексуализм», а также не имеет достаточной доказательной базы. Вместе с этим он нарушает право на жизнь, которое закреплено в международных документах и Конституции РФ, а также право не подвергаться дискриминации, говорится в отзыве активистов.