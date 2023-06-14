Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола

«Никакие “промежуточные” и “дополнительные” варианты полов или “гендеров”, категории вроде “родитель № 1” и “родитель № 2” [инициативой] не предусмотрены, как не предусмотрена и возможность «изменения пола», – говорится в пояснительной записке к проекту. В разработке инициативы приняли участие вице-спикеры Ирина Яровая и Владислав Даванков, а также лидеры фракций Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Алексей Нечаев («Новые люди»).