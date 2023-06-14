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Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете операций по смене пола

Ведомости

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Об этом сообщил ТАСС.

Проект закона был внесен в нижнюю палату примерно 400 депутатами во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 30 мая. Согласно документу, из ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния» предлагается исключить абзац, который позволяет изменить сведения о поле по документу из медицинской организации.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» планируется дополнить новой статьей 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи таких решений будет утверждать правительство.

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«Никакие “промежуточные” и “дополнительные” варианты полов или “гендеров”, категории вроде “родитель № 1” и “родитель № 2” [инициативой] не предусмотрены, как не предусмотрена и возможность “изменения пола”», – говорится в пояснительной записке к проекту. В разработке инициативы также приняли участие вице-спикеры Ирина Яровая и Владислав Даванков, а также лидеры фракций Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Алексей Нечаев («Новые люди»).

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия», соавтор законопроекта) пояснял, что так «мы сохраняем для потомков Россию – с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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