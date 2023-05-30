Володин подготовил законопроект о запрете смены пола

Авторы документа указали, что в Конституции РФ закреплены нормы о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины, а также предусмотрено только два пола – мужчины и женщины. «Никакие «промежуточные» и «дополнительные» варианты полов или «гендеров», категории вроде «родитель №1» и «родитель №2» не предусмотрены, как не предусмотрена и возможность «изменения пола»», – подчеркнуто в проекте закона. Помимо этого законодатели напомнили об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и пропаганду смены пола.