Володин подготовил законопроект о запрете смены пола

Володин подготовил законопроект о запрете смены полаПод него не попадут случаи лечения врожденных аномалий
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подготовил законопроект, запрещающий в России смену пола за исключением случаев врожденных аномалий. «Ведомости» ознакомились с текстом документа. Проект пока не внесен в нижнюю палату парламента. По словам источника в Госдуме, это может произойти сегодня. «Ведомости» направили запрос представителю Володина.
Вносить законопроект в Госдуму будет Володин, а также лидеры фракций Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия», Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Неверов («Единая Россия»), вице-спикер палаты Анна Кузнецова и другие депутаты, говорится в тексте документа.
Закон «Об основах охраны здоровья» может быть дополнен отдельной статьей 45.1: «Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола». Кроме этого, в этой статье отдельный пункт посвящен механизму действий при наличии у человека врожденных аномалий. В частности: «Медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей, допускаются по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».
Перечень таких организаций и порядок выдачи таких решений, согласно тексту законопроекта, будет утверждать правительство.
Подготовленный законопроект также вносит изменения в закона «Об актах гражданского состояния». Предлагается признать утратившим силу ч. 4 ст. 70. Сейчас он допускает заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется органами ЗАГС в случае, если представлен документ об изменении пола, выданный медицинской организацией.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в России уже существует «развитая индустрия смены пола, включающая в себя недобросовестных врачей, психологов, развитую сеть ЛГБТ-организаций и активистов». Ее «разрушительная» деятельность направлена, в частности, на подростков и молодежь.
Никакие «промежуточные» и «дополнительные» варианты полов или «гендеров», категории вроде «родитель №1» и «родитель №2» [инициативой] не предусмотрены, как не предусмотрена и возможность «изменения пола» (из пояснительной записки к законопроекту)
Авторы документа указали, что в Конституции РФ закреплены нормы о сохранении традиционных семейных ценностей и защите института брака как союза мужчины и женщины, а также предусмотрено только два пола – мужчины и женщины. «Никакие «промежуточные» и «дополнительные» варианты полов или «гендеров», категории вроде «родитель №1» и «родитель №2» не предусмотрены, как не предусмотрена и возможность «изменения пола»», – подчеркнуто в проекте закона. Помимо этого законодатели напомнили об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и пропаганду смены пола.
Практика смены пола и информирование граждан о такой возможности в России, по мнению авторов документа, «только набирают обороты», а параллельно с этим растет и число формального подтверждения смены пола. Согласно статистике МВД, которая также приводится в пояснительной записке, в 2016-2022 гг. за заменой паспортов на основании «изменение пола» обратилось 2990 человек. Справку о смене пола можно во многих частных клиниках, стоимость такой услуги – до 30 000 руб.
В предыдущей версии законопроекта, с которым ознакомились «Ведомости», депутаты также думали о запрете смены пола по желанию человека. Граждане в случае принятия поправок не могли бы менять пол с помощью медицинских процедур, а также вносить соответствующие поправки в паспорт и другие документы.
Порядок действий в случае врожденных аномалий не был четко прописан. Закон «Об основах охраны здоровья» предлагалось дополнить отдельной статьей 45.1: «Медицинским работникам запрещается проведение медицинских вмешательств, направленных на изменение пола пациента, связанных с психическими заболеваниями и расстройствами поведения». Кроме того, абзац 4 ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния» предлагалось дополнить словами «за исключением случаев, указанных в статье 45.1 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан».
Министерство здравоохранения выступает за жесткое регулирование в сфере смены пола, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава. При этом есть ряд объективных медицинских ситуаций, которые должны учитываться: например, связанные с врожденными генетическими отклонениями. По его словам, в каждом таком случае вопрос должен решаться на базе ограниченного круга медицинских организаций высокого экспертного уровня.
Первым тему отмены возможности смены пола в паспорте поднял министр юстиции Константин Чуйченко 24 апреля в интервью ТАСС. По его мнению, это стало бы одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве. Допустимость изменения пола в России была закреплена законом в 1997 г.
По мнению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, есть случаи, когда мужчины меняли пол ради ухода от мобилизации. «Смена пола на бумаге – это обман, мошенничество. Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность», – передавал 11 мая ТАСС слова Бастрыкина.
28 апреля Володин заявил, что в стране зарегистрировано 2700 решений, связанных со сменой пола (с 2018 г. по 2022 г. по данным ЗАГСов). Ежегодно число людей, меняющих пол в паспортных столах, кратно растет, отмечает Даванков. Причем, по данным Володина, стоимость медицинского заключения для смены пола в коммерческих клиниках оценивается в сумму от 30 000 руб. до 60 000 руб.
За последние пять лет после смены гендера было зарегистрировано порядка 190 браков, говорил Чуйченко. Это, по его мнению, создает юридические коллизии и «несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам», так как «человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей».
В подготовке статьи участвовали Елена Мухаметшина и Анастасия Майер