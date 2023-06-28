Законопроект о запрете смены пола могут отправить на дополнительные согласования

Критический отзыв на законопроект подготовили юристы и врачи, которые работают с с трансгендерными людьми. Против таких поправок выступили и сами трансгендеры. Обсуждение законопроекта велось 23 июня на круглом столе Независимой психиатрической ассоциации. Выступающие против законопроекта утверждают, что он «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом «транссексуализм», а также не имеет достаточной доказательной базы. Вместе с этим он нарушает право на жизнь, которое закреплено в международных документах и Конституции РФ, а также право не подвергаться дискриминации и «устанавливает общеобязательную систему взглядов – идеологию».