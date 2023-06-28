Законопроект о запрете смены пола могут отправить на дополнительные согласования
Государственная дума может отправить на дополнительное согласование в профильные ведомства законопроект о запрете смены пола. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Коммерсантъ».
14 июня депутаты одобрили законопроект в первом чтении. Однако, как сообщают собеседники издания, 28 июня на Совете Госдумы может быть принято решение отправить поправки на согласование в ведомства, по сути, сняв его с повестки.
Критический отзыв на законопроект подготовили юристы и врачи, которые работают с с трансгендерными людьми. Против таких поправок выступили и сами трансгендеры. Обсуждение законопроекта велось 23 июня на круглом столе Независимой психиатрической ассоциации. Выступающие против законопроекта утверждают, что он «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом «транссексуализм», а также не имеет достаточной доказательной базы. Вместе с этим он нарушает право на жизнь, которое закреплено в международных документах и Конституции РФ, а также право не подвергаться дискриминации и «устанавливает общеобязательную систему взглядов – идеологию».
Исполнительный директор ассоциации Любовь Виноградова назвала законопроект «человеконенавистническим» и считает, что это попытка урегулировать сферу медицины и науки непрофессионалами-законодателями. По ее данным, 0,5% населения имеют «настоящую трансгендерность» и могут навредить себе.
Проект закона был внесен примерно 400 депутатами во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 30 мая. Авторы законопроекта утверждают, что он направлен на защиту традиционных семейных ценностей. Согласно документу, из ст. 70 закона «Об актах гражданского состояния» предлагается исключить абзац, который позволяет изменить сведения о поле по документу из медицинской организации. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» планируется дополнить новой статьей 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи таких решений будет утверждать правительство.