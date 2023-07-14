МИД: уведомление загранучреждений о получении ВНЖ не будет обязательным

Гражданин, который этим правом не воспользовался, не понесет уголовной или административной ответственности, подчеркивает внешнеполитическое ведомство. В этом случае по-прежнему будет необходимо уведомить органы МВД России в течение 60 дней с даты въезда на территорию РФ. За несоблюдение этого требования уже наступает ответственность, добавили в МИДе.