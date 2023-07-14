МИД: уведомление загранучреждений о получении ВНЖ не будет обязательным
Проживающие за рубежом россияне, получившие иностранное гражданство или ВНЖ, не будут обязаны уведомлять об этом загранучреждение РФ. Это будет их правом, разъяснил консульский департамент МИД России в своем Telegram-канале.
Ранее МИД разработал проект приказа, уточняющий порядок уведомления россиянами о получении гражданства или ВНЖ в другой стране. Приказ должен вступить в силу с 26 октября. Документ наделяет российские загранучреждения полномочиями по приему таких уведомлений для упрощения данной процедуры, подчеркивает консульский департамент.
«Со дня вступления в силу Федерального закона российский гражданин, приобретший иностранное гражданство или оформивший вид на жительство за рубежом, будет вправе, подчеркиваем, вправе, в течение 60 дней подать уведомление в загранучреждение», – говорится в сообщении.
Гражданин, который этим правом не воспользовался, не понесет уголовной или административной ответственности, подчеркивает внешнеполитическое ведомство. В этом случае по-прежнему будет необходимо уведомить органы МВД России в течение 60 дней с даты въезда на территорию РФ. За несоблюдение этого требования уже наступает ответственность, добавили в МИДе.