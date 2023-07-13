МИД обяжет россиян за рубежом сообщать о получении другого гражданства или ВНЖ

МИД обяжет россиян за рубежом сообщать о получении другого гражданства или ВНЖРанее эти данные нужно было подавать по месту жительства в России
Министерство иностранных дел РФ разработало проект приказа, уточняющего порядок уведомление россиянами о получении гражданства или вида на жительства (ВНЖ) в другой стране. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Уведомление о приобретении гражданства, ВНЖ или иного права на проживание на территории иностранного государства подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ, говорится в проекте приказа. Гражданин России, достигший 18 лет, может сделать это лично или по нотариальной доверенности. Уведомление за несовершеннолетнего или признанного недееспособным россиянина имеет право подать его представитель. Это необходимо сделать в течение 60 календарных дней после получения гражданства или ВНЖ в другой стране, отмечается в документе.
Проект приказа находится на общественном обсуждении до 27 июля, он должен вступить в силу с 26 октября.
28 апреля был принят закон «О гражданстве Российской Федерации». Ст. 11 этого закона устанавливает обязанность уведомлять о получении иностранных документов граждан, живущих за рубежом.
Документ коснется тех россиян, кто живет за рубежом, но при этом остается гражданином РФ, отмечает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В этом нет «ничего удивительного в тот момент, когда у России усложнились отношения с целым рядом стран», считает он.
«И в посольстве [РФ], и в России должны представлять, что происходит с гражданами за рубежом <...> Из факта информирования еще ничего не следует – запретов или ущерба тому, кто об этом сообщит», – сказал Затулин «Ведомостям». Эта мера «в какой-то мере дисциплинирует, напоминает о гражданстве РФ», добавил он.
По действующему закону гражданин РФ при получении вида на жительства или гражданства другой страны по прибытии в Россию должен поставить в известность органы МВД о наличии ВНЖ, ПМЖ или другого гражданства в течение 30 дней.
Если уехавший из России гражданин получил миграционный статус за границей, то о нем [по действующему законодательству] не будет известно, пока он не вернулся, говорит эксперт по миграции Вадим Коженов. «Мне кажется, в отношении тех людей, которые уехали, лишними эти меры не будут. Дается целых два месяца, чтобы дойти до консульства», – отмечает он.
Проект приказа, разработанный МИДом, направлен на устранение существующего пробела – когда гражданин РФ получает за рубежом документ, позволяющий постоянно проживать в другом государстве, но обратно в Россию не возвращается и, соответственно, не представляет в государственные органы РФ информацию о наличии иностранного документа, поясняет юрист BGP Litigation Линда Куркулите.
В соответствии с действующими нормами при нарушении сроков подачи уведомления гражданин может быть привлечен к ответственности в виде административного штрафа в размере от 500 до 1000 руб., отмечает эксперт. Если физическое лицо не предоставит такого уведомления вовсе, существует риск привлечения к уголовной ответственности в виде штрафа в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 400 часов, уточнила «Ведомостям» Куркулите.