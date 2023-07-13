МИД обяжет россиян за рубежом сообщать о получении другого гражданства или ВНЖ

Если уехавший из России гражданин получил миграционный статус за границей, то о нем [по действующему законодательству] не будет известно, пока он не вернулся, говорит эксперт по миграции Вадим Коженов. «Мне кажется, в отношении тех людей, которые уехали, лишними эти меры не будут. Дается целых два месяца, чтобы дойти до консульства», – отмечает он.