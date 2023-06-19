Как вернуться в Россию уехавшим за границу

Что касается возвращаться или нет, для этого никаких условий создавать не надо. Вот есть страна большая – Россия. И если люди чувствуют себя русскими людьми и имеют какую-то совесть, гордость и чувство собственного достоинства, то, струсив один раз (человек может ошибиться), потом надо найти в себе мужество признать, что ты струсил, и спокойно вернуться к любимой кошке, бабушке, которая следит за кошкой, или к квартире бабушки, которая сдается, чтобы хватило на жизнь в Сербии или в другой стране.