Как вернуться в Россию уехавшим за границу

Как вернуться в Россию уехавшим за границуСпикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать это, пока есть возможность
Гражданам России, до сих пор остающимся за границей, «необходимо задуматься», пока еще есть возможность вернуться, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть», – написал он 19 июня в своем Telegram-канале.
Володин указал на заявление президента Чехии Петра Павла, который предложил обратить пристальное внимание спецслужб на уехавших на Запад россиян. «После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждет», – написал спикер Госдумы.
16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что около половины уехавших граждан уже вернулись в Россию. «Ведомости» спросили у политиков и экспертов, что сейчас мешает вернуться в страну тем, кто пока не приехал, и как можно привлечь их обратно.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой:
«Граждане России, которые эмигрировали по каким-то причинам, могут, [например], пожертвовать своей жизнью за границей ради того, чтобы их дети, родившись там, стали полноценными гражданами тех стран, в которых они находятся. Другого пути в эмиграции нет и не бывает. Я это знаю очень неплохо и по истории своей семьи, и по истории того, что в целом происходит сейчас в Европе.
Это такой добровольный выбор – вот мы, значит, с Ларочкой уехали в Грузию, и наш Георгий будет Гогой – грузином в следующем поколении. Это вне зависимости от того, дадут ли им гражданство – это вообще дело десятое. В любом случае это сознательный выбор, и если люди его делают, то кто же их остановит. Нравится – пусть едут.
Что касается возвращаться или нет, для этого никаких условий создавать не надо. Вот есть страна большая – Россия. И если люди чувствуют себя русскими людьми и имеют какую-то совесть, гордость и чувство собственного достоинства, то, струсив один раз (человек может ошибиться), потом надо найти в себе мужество признать, что ты струсил, и спокойно вернуться к любимой кошке, бабушке, которая следит за кошкой, или к квартире бабушки, которая сдается, чтобы хватило на жизнь в Сербии или в другой стране.
Никаких условий создавать не надо, уговаривать никого не надо. Надо, чтобы пришло осознание выбора, перед которым человек находится, – и дальше человек этот выбор делает».
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова:
«Они же [граждане, покинувшие Россию после начала спецоперации] уехали от мобилизации. Кто-то по идейным [соображениям], кто-то – от мобилизации. Вот какие условия им создать? Сказать, что их в армию не возьмут?
Для IT и так есть [бронь от мобилизации], я не знаю, зачем они уехали? Из такого вот звериного страха «а вдруг что-то пойдет не так?», «вдруг нас обманут и не будет у айтишников этой брони»? <….> Каждый всегда понимает, что могут быть, скажем, случайности, кто-то опасался... и вот уехали».
Можно ли запретить гражданину РФ въезд в Россию
«Запретить гражданину РФ въезд в страну невозможно. Его право на въезд [в страну] прямо предусмотрено ст. 27 Конституции РФ. Поэтому в этом случае сначала лишают гражданства, а потом запрещают въезд. Но и лишение гражданства возможно только в отношении натурализованных граждан, т. е. тех, кто приобрел гражданство не по рождению», – отмечает заведующий бюро адвокатов «ДЕ-ЮРЕ» Никита Филиппов.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов:
«Для большой части уехавших основным мотивом отъезда стала мобилизация. <...> Еще часть граждан испугалась изменения в худшую сторону общего привычного уклада и уровня жизни <...>. Чтобы они вернулись, очевидно, жизнь должна войти в ее прежний уклад.
Если говорить по профессиональным отраслям, то, например, вернуть IT-специалистов могло бы участие в каких-то мегапроектах. Это та же ситуация, что была с учеными, которые уезжали работать в крупные европейские институты в 1990-е и в 2000-х. Высококлассные специалисты по тем направлениям, которые за рубежом и оплачиваются лучше, и проекты у них более интересные. Для них проблема не в спецоперации, а в собственной реализации.
Если будут интересные проекты, дающие высокую зарплату и возможности самореализации, значит, они будут здесь находиться. Если наша IT-отрасль сможет предложить значимые проекты, которые позволяют специалистам развиваться, оставаться в тренде и расти в профессиональном комьюнити, то уехавшие специалисты могут вернуться. <...>
Важнейшая задача государства для еще одной категории уехавших — тех, кто были не согласны с государственной политикой, — занять роль родителя. Она состоит в том, что ребенка, который совершил ошибку, мама и папа все равно любят. Всегда готовы простить и принять. Не только на словах, но и на деле. Поэтому, в первую очередь, надо просто перестать этим людям вспоминать ошибки, которые с точки зрения государства были совершены. Никоим образом не развивать истерию в той части, что кто-то виноват и это навсегда».
Политолог Константин Калачев:
«Связи с Россией уехавшие не прерывали. И когда они читают, что этого посадили, того оштрафовали, объявили иноагентом, вряд ли это подталкивает к тому, чтобы вернуться. Поэтому нужна некоторая нормализация общественной атмосферы».
Директор Школы антропологии будущего Института общественных наук РАНХиГС Александр Асмолов:
«Главное условие возвращения уехавших состоит в том, чтобы не было никаких преград, никаких помех и никаких условий. Каждый сам принимает решение, когда приехать и когда уехать из страны. И если это станет нормой — это и будет главным условием [для возвращения]. Сегодня очень часто уехавшие подвергаются остракизму и стигматизации. Чтобы люди могли вернуться, нужно прекратить разделение на своих и чужих, уехавших и оставшихся».