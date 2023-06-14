Минфин объяснил решение сохранить НДФЛ на уровне 13% для уехавших россиян

В мае Минфин доработал законопроект с поправками. Теперь размер налога для них будет составлять 13-15%, а не 30%, как предлагалось ранее. Обложение таких сотрудников будет проводиться по общей ставке вне зависимости от того, являются они российскими налоговыми резидентами или нет. Норма о ставке 13% (или 15% в случае, если доход превышает 5 млн руб. в год) для удаленных сотрудников распространится на работающих за рубежом как по трудовому контракту, так и по ГПХ, пояснил тогда Сазанов.