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Экономика

Минфин объяснил решение сохранить НДФЛ на уровне 13% для уехавших россиян

Ведомости

Минфин отказался от идеи повысить ставку НДФЛ для уехавших россиян на 30% из-за опасений усиления оттока кадров за рубеж и потери налогов. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает Forbes.

По его словам, при введении ставки 30% компании, где работают такие сотрудники, могут начать открывать филиалы за рубежом и трудоустраивать их там.

«И тогда мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы. Поэтому, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку — как для резидентов, так и для нерезидентов», – пояснил Сазанов.

24 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому российские компании должны взимать 30% НДФЛ с доходов уехавших за рубеж работников, если они используют отечественный сегмент российского интернета либо технические и программно-аппаратные средства. Тогда сообщалось, что такая ставка будет применяться в случае утраты налогового резидентства. В тот же день законопроект был отозван. 

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В мае Минфин доработал законопроект с поправками. Теперь размер налога для них будет составлять 13-15%, а не 30%, как предлагалось ранее. Обложение таких сотрудников будет проводиться по общей ставке вне зависимости от того, являются они российскими налоговыми резидентами или нет. Норма о ставке 13% (или 15% в случае, если доход превышает 5 млн руб. в год) для удаленных сотрудников распространится на работающих за рубежом как по трудовому контракту, так и по ГПХ, пояснил тогда Сазанов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных