Переехавшим за границу разрешат платить НДФЛ по общей ставке

Поправки о НДФЛ для россиян, работающих за рубежом, были впервые предложены в июле 2022 г. Тогда было установлено, что средства за выполнение работ, которые российские компании перечисляли таким работникам, относятся к источникам доходов в России, и с них было необходимо уплачивать 13-15% налога. После того, как работник терял статус налогового резидента, обязанность компании платить НДФЛ за него пропадала, с этого момента он занимался этим самостоятельно, уплачивая уже 30% подоходного налога.