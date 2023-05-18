Переехавшим за границу разрешат платить НДФЛ по общей ставке

Переехавшим за границу разрешат платить НДФЛ по общей ставкеНалоговое резидентство не будет иметь значения
Минфин доработал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которые в том числе определяют правила уплаты НДФЛ для удаленных работников, следует из пресс-релиза Минфина. Теперь размер налога для них будет составлять 13-15%, а не 30%, как предлагалось ранее. Обложение таких сотрудников будет проводиться по общей ставке вне зависимости от того, являются они российскими налоговыми резидентами или нет.
Законопроект с правилами уплаты НДФЛ россиянами, работающими из-за рубежа, был внесен в Госдуму 24 апреля (он предусматривал и другие поправки в налоговое законодательство). При этом его отозвали в тот же день. В пресс-релизе Минфина поясняется, что это произошло из-за решения дополнить его нормами по донастройке института Единого налогового счета (ЕНС), чтобы успеть принять их в весеннюю сессию работы Госдумы.
Норма о ставке 13% (или 15% в случае, если доход превышает 5 млн руб. в год) для удаленных сотрудников распространится на работающих за рубежом как по трудовому контракту, так и по ГПХ, пояснил замминистра финансов Алексей Сазанов. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов, подчеркнул Сазанов.
Российское налоговое резидентство теряется, если гражданин находится за рубежом более 183 дней, тогда он должен будет уплатить 30% от дохода, полученного от источника в России.
Поправки вступят в силу с начала 2024 г., следует из текста законопроекта (есть у «Ведомостей»).
Как пояснил Сазанов, предполагается, что налогоплательщик должен сам платить за себя НДФЛ, подав декларацию, если иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента. Если со страной, в которой зарегистрирована эта иностранная компания, заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то есть право принять уплаченный налог к зачету, добавил замминистра.
Если работник не является российским налоговым резидентом и работает на иностранную организацию, то он находится за пределами российских налоговых правоотношений, то есть не платит НДФЛ, добавил Сазанов. «Если он что-то делает для иностранной компании, но он резидент, то он находится в российских налоговых отношениях», – отметил он. Для находящихся за рубежом предпринимателей, использующих специальные режимы налогообложения – самозанятые и ИП на УСН, порядок налогообложения не меняется, добавил Сазанов.
Налоговые агенты, в том числе российские компании, и сейчас обязаны отслеживать наличие или отсутствие статуса налогового резидента для определения корректной ставки НДФЛ, пояснял «Ведомостям» партнер Б1 (бывшая EY) Геладжо Дикко. Но в случае осуществления трудовых функций или работ по договорам ГПХ за рубежом компании на практике зачастую не удерживают НДФЛ в связи с тем, что он не является доходом от источника в России, пояснял он.
Поправки о НДФЛ для россиян, работающих за рубежом, были впервые предложены в июле 2022 г. Тогда было установлено, что средства за выполнение работ, которые российские компании перечисляли таким работникам, относятся к источникам доходов в России, и с них было необходимо уплачивать 13-15% налога. После того, как работник терял статус налогового резидента, обязанность компании платить НДФЛ за него пропадала, с этого момента он занимался этим самостоятельно, уплачивая уже 30% подоходного налога.
В ноябре министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин склоняется к тому, чтобы сохранить общую налоговую ставку для нерезидентов. «Мы предусматриваем, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, также налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов России, то есть 13%», – говорил Силуанов. Поправки, предполагавшие введение 30% ставку НДФЛ для нерезидентов, должны было вступить в силу 1 января 2023 г., но были отправлены на доработку.
В Думе и Совфеде ранее предлагали ввести ограничения для уехавших. Сенатор Андрей Клишас выступал за меры, которые бы сделали «менее комфортным» пребывание граждан за рубежом. «Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», – считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.