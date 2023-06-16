Путин заявил о возвращении около половины уехавших граждан
Примерно половина уехавших россиян уже вернулись в страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я здесь не вижу ничего плохого. Пускай люди поживут там, где они считают нужным, поработают. <...> 50%, по нашим скромным подсчетам, тех, кто выехал, уже вернулись. Этот процесс продолжается», – сказал глава государства, отвечая на вопрос модератора.
Путин отметил, что много россиян уехали в ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, Армению и Азербайджан. Путин счел перемещения россиян процессом «скорее позитивным, чем негативным», поскольку они станут «элементом дополнительной связи» России со странами, с которыми РФ развивает экономические и гуманитарные контакты.
Накануне, 15 июня, помощник президента Максим Орешкин также сообщил о возвращении «почти половины уехавших» осенью 2022 г. «Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно», – сказал он на полях ПМЭФ.
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что из страны уехали пессимисты, а остались – оптимисты. Следовательно, задачей для российской экономики является возвращение пессимистов в Россию, добавил он.
На фоне спецоперации России на Украине было несколько волн эмиграции из России. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая — после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. Официальных данных о том, сколько человек уехали из России в прошлом году, нет.
В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 60% россиян, которые уехали из стран, уже вернулись и снова работают на тех предприятиях, где работали до отъезда. При этом он не уточнил, о каком именно временном периоде идет речь.
В Кремле ранее говорили, что необходимо предпринять все меры, чтобы уехавшие из страны россияне захотели вернуться.