Путин заявил о возвращении около половины уехавших граждан

На фоне спецоперации России на Украине было несколько волн эмиграции из России. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая — после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. Официальных данных о том, сколько человек уехали из России в прошлом году, нет.