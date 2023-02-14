Володин заявил, что более 60% покинувших Россию вернулись обратно
Более 60% россиян, которые покинули страну, вернулись обратно. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты.
«У нас, кстати, за время с момента отъезда [за границу] более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были», — сказал он (цитата по ТАСС).
Володин не уточнил, о каком временном периоде идет речь. По его словам, часть уехавших граждан продолжают работать за рубежом в связи с «выносом предприятий за пределы РФ» из-за санкций. В то же время за границей, утверждает Володин, россиян «начинают вербовать» и призывать выступить против страны.
На фоне спецоперации России на Украине было несколько волн эмиграции из России. Первая волна произошла сразу после начала боевых действий на Украине весной 2022 г., вторая — после объявления частичной мобилизации в РФ.
13 января 2023 г. Володин предложил изымать имущество у граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Спикер Госдумы заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.
В Совете Федерации сочли возможной реализацию инициативы. В Кремле, комментируя идею, сказали, что необходимо предпринять все меры, чтобы уехавшие из страны россияне захотели вернуться.
В конце января Володин сообщил, что сейчас мера наказания изучается, вскоре начнется работа в этом направлении. При этом он подчеркнул, что подход при разработке мер наказания для россиян, которые уехали из России, будет разным — с учетом того, «что из них кто натворил».