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Володин заявил, что более 60% покинувших Россию вернулись обратно

Ведомости

Более 60% россиян, которые покинули страну, вернулись обратно. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты.

«У нас, кстати, за время с момента отъезда [за границу] более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были», — сказал он (цитата по ТАСС).

Володин не уточнил, о каком временном периоде идет речь. По его словам, часть уехавших граждан продолжают работать за рубежом в связи с «выносом предприятий за пределы РФ» из-за санкций. В то же время за границей, утверждает Володин, россиян «начинают вербовать» и призывать выступить против страны.

На фоне спецоперации России на Украине было несколько волн эмиграции из России. Первая волна произошла сразу после начала боевых действий на Украине весной 2022 г., вторая — после объявления частичной мобилизации в РФ.

13 января 2023 г. Володин предложил изымать имущество у граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Спикер Госдумы заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.

В Совете Федерации сочли возможной реализацию инициативы. В Кремле, комментируя идею, сказали, что необходимо предпринять все меры, чтобы уехавшие из страны россияне захотели вернуться.

В конце января Володин сообщил, что сейчас мера наказания изучается, вскоре начнется работа в этом направлении. При этом он подчеркнул, что подход при разработке мер наказания для россиян, которые уехали из России, будет разным — с учетом того, «что из них кто натворил».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных