Володин заявил о разном подходе при разработке мер наказаний для уехавших россиян
Россияне, покинувших страну, ведут себя по-разному: одни «не трогают страну», а другие «вытирают ноги» об нее. В связи с этим подход должен быть дифференцированным, с учетом того, «что из них кто натворил». Когда обсуждаются меры наказания в виде конфискации имущества, речь идет о гражданах, которые «поливают грязью» РФ. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты.
«Есть те негодяи, которые уехали, живут за счет страны, получают отчисления, гонорары. У них здесь недвижимость, счета, бизнес, и при этом страну поливают грязью, ноги вытирают. <...> Поэтому, когда говорят, излишняя мера, связанная с конфискацией, речь идет о негодяях, кто нарушил закон, те, кто нанес вред», — сказал он.
Володин добавил, что «другие меры наказания» до таких граждан «не долетают». По его словам, для них возможно рассмотреть подход, касающийся конфискации имущества. Он уточнил, что сейчас эта мера наказания изучается, вскоре начнется работа в этом направлении.
Спикер Госдумы подчеркнул, что в случае с гражданами, которые «ведут себя корректно» после отъезда из России, наказание не нужно, это решение останется «на их совести». При этом Володин уточнил, что релокация «не красит гражданина РФ».
13 января Володин предложил изымать имущество у граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Спикер Госдумы заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел возможной реализацию данной инициативы. По его словам, для этого нужно внести соответствующие поправки в УК РФ.
В Кремле насчет этого говорили, что необходимо предпринять все меры, чтобы уехавшие из страны россияне захотели вернуться.