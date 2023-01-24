Володин заявил о разном подходе при разработке мер наказаний для уехавших россиян

Россияне, покинувших страну, ведут себя по-разному: одни «не трогают страну», а другие «вытирают ноги» об нее. В связи с этим подход должен быть дифференцированным, с учетом того, «что из них кто натворил». Когда обсуждаются меры наказания в виде конфискации имущества, речь идет о гражданах, которые «поливают грязью» РФ. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты.