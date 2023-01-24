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Володин заявил о разном подходе при разработке мер наказаний для уехавших россиян

Ведомости

Россияне, покинувших страну, ведут себя по-разному: одни «не трогают страну», а другие «вытирают ноги» об нее. В связи с этим подход должен быть дифференцированным, с учетом того, «что из них кто натворил». Когда обсуждаются меры наказания в виде конфискации имущества, речь идет о гражданах, которые «поливают грязью» РФ. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты. 

«Есть те негодяи, которые уехали, живут за счет страны, получают отчисления, гонорары. У них здесь недвижимость, счета, бизнес, и при этом страну поливают грязью, ноги вытирают. <...> Поэтому, когда говорят, излишняя мера, связанная с конфискацией, речь идет о негодяях, кто нарушил закон, те, кто нанес вред», — сказал он. 

Володин добавил, что «другие меры наказания» до таких граждан «не долетают». По его словам, для них возможно рассмотреть подход, касающийся конфискации имущества. Он уточнил, что сейчас эта мера наказания изучается, вскоре начнется работа в этом направлении.

Спикер Госдумы подчеркнул, что в случае с гражданами, которые «ведут себя корректно» после отъезда из России, наказание не нужно, это решение останется «на их совести». При этом Володин уточнил, что релокация «не красит гражданина РФ».

13 января Володин предложил изымать имущество у граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Спикер Госдумы заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии. 

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел возможной реализацию данной инициативы. По его словам, для этого нужно внести соответствующие поправки в УК РФ.

В Кремле насчет этого говорили, что необходимо предпринять все меры, чтобы уехавшие из страны россияне захотели вернуться.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных