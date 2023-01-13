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Володин предложил конфисковать имущество у оскорбляющих Россию из-за рубежа

Ведомости

Существующих мер наказания в отношении россиян, которые уехали за рубеж и критикуют страну, недостаточно. Следует внести поправки в Уголовный кодекс РФ, которые позволяли бы конфисковать имущество у таких граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. <...> В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что заявления, оскорбляющие жителей РФ и военных, могут быть расценены как призывы к экстремизму, дискредитация российской армии и др. По словам спикера ГД, существующих мер реагирования недостаточно. 

Володин пояснил, что критикующие российскую власть граждане, которые живут за границей, сдают в аренду недвижимость и «продолжают получать гонорары» за счет россиян. По его мнению, они «чувствуют свою безнаказанность», поскольку думают, что «правосудию до них не дотянуться». Причиной такого поведения Володин считает желание уехавших россиян «выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом». 

Ранее изымать имущество у уехавших за рубеж россиян, которые негативно высказываются о стране, предложил сенатор Сергей Цеков. 28 декабря 2022 г. он заявил, что конфискованные средства должны быть направлены участникам спецоперации.

В тот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не пускать таких людей в Россию «до конца их дней», а также отрезать их от источников дохода в РФ. В начале января он подчеркнул, что с предателями нужно разбираться «по закону». Если же закон не работает, то следует вспомнить об «особых правилах военного времени», добавил политик.

Данные предложения раскритиковал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Инициативу Цекова он назвал антиконституционной.

8 января Клишас призвал покинуть органы власти политиков, предлагающих «играть не по правилам» и призывающих «не обращать внимания на Конституцию». В ответ на слова Медведева о правилах военного времени сенатор напомнил, что в РФ «пока не приняты законы военного времени». 

В то же время в начале декабря Клишас допускал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных