Володин предложил конфисковать имущество у оскорбляющих Россию из-за рубежа
Существующих мер наказания в отношении россиян, которые уехали за рубеж и критикуют страну, недостаточно. Следует внести поправки в Уголовный кодекс РФ, которые позволяли бы конфисковать имущество у таких граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. <...> В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет», — написал он в своем Telegram-канале.
Володин напомнил, что заявления, оскорбляющие жителей РФ и военных, могут быть расценены как призывы к экстремизму, дискредитация российской армии и др. По словам спикера ГД, существующих мер реагирования недостаточно.
Володин пояснил, что критикующие российскую власть граждане, которые живут за границей, сдают в аренду недвижимость и «продолжают получать гонорары» за счет россиян. По его мнению, они «чувствуют свою безнаказанность», поскольку думают, что «правосудию до них не дотянуться». Причиной такого поведения Володин считает желание уехавших россиян «выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом».
Ранее изымать имущество у уехавших за рубеж россиян, которые негативно высказываются о стране, предложил сенатор Сергей Цеков. 28 декабря 2022 г. он заявил, что конфискованные средства должны быть направлены участникам спецоперации.
В тот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не пускать таких людей в Россию «до конца их дней», а также отрезать их от источников дохода в РФ. В начале января он подчеркнул, что с предателями нужно разбираться «по закону». Если же закон не работает, то следует вспомнить об «особых правилах военного времени», добавил политик.
Данные предложения раскритиковал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Инициативу Цекова он назвал антиконституционной.
В то же время в начале декабря Клишас допускал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших россиян.