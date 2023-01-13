Володин предложил конфисковать имущество у оскорбляющих Россию из-за рубежа

В тот же день зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не пускать таких людей в Россию «до конца их дней», а также отрезать их от источников дохода в РФ. В начале января он подчеркнул, что с предателями нужно разбираться «по закону». Если же закон не работает, то следует вспомнить об «особых правилах военного времени», добавил политик.