Медведев напомнил об «особых правилах военного времени» для предателей

В конце декабря 2022 г. Медведев заявил, что уехавшие из России граждане, которые выступают за поражение РФ, должны рассматривается как враги общества и враги государства. Он также призвал не пускать таких людей обратно в РФ «до конца их дней». При этом Медведев отметил, что можно даже не возбуждать против них административных и уголовных дел.