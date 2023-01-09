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Медведев напомнил об «особых правилах военного времени» для предателей

Ведомости

С предателями и теми, кто желает гибели своей стране, нужно действовать по закону. Если же закон не работает, то нельзя забывать об «особых правилах военного времени». Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

Он обратил внимание на возобновившуюся в сети дискуссию, как поступать с теми, кто перешел на сторону врага и желает гибели России. Политик подчеркнул, что в отношении данных людей должен действовать закон, если же закон не работает, то следует вспомнить об «особых правилах военного времени». 

«А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Публикацию зампреда Совбеза РФ прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что, «пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом», с гражданами, высказывающимися негативно о своей стране, следует разбираться «по закону».

В конце декабря 2022 г. Медведев заявил, что уехавшие из России граждане, которые выступают за поражение РФ, должны рассматривается как враги общества и враги государства. Он также призвал не пускать таких людей обратно в РФ «до конца их дней». При этом Медведев отметил, что можно даже не возбуждать против них административных и уголовных дел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных