Медведев напомнил об «особых правилах военного времени» для предателей
С предателями и теми, кто желает гибели своей стране, нужно действовать по закону. Если же закон не работает, то нельзя забывать об «особых правилах военного времени». Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он обратил внимание на возобновившуюся в сети дискуссию, как поступать с теми, кто перешел на сторону врага и желает гибели России. Политик подчеркнул, что в отношении данных людей должен действовать закон, если же закон не работает, то следует вспомнить об «особых правилах военного времени».
«А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Публикацию зампреда Совбеза РФ прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что, «пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом», с гражданами, высказывающимися негативно о своей стране, следует разбираться «по закону».
В конце декабря 2022 г. Медведев заявил, что уехавшие из России граждане, которые выступают за поражение РФ, должны рассматривается как враги общества и враги государства. Он также призвал не пускать таких людей обратно в РФ «до конца их дней». При этом Медведев отметил, что можно даже не возбуждать против них административных и уголовных дел.