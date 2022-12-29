В Совфеде раскритиковали идею конфисковывать имущество уехавших из страны
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал предложение о конфискации имущества уехавших россиян в пользу нужд спецоперации и назвал его антиконституционным. Такое заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — сказано в сообщении.
Накануне, 28 декабря, сенатор Сергей Цеков предложил изъять имущество у россиян, которые уехали из страны и критикуют ее, и направить его участникам спецоперации. Он подчеркнул, что это должно распространяться на всех, в том числе на IT-специалистов.
28 декабря зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не пускать обратно уехавших из России «предателей», а также отрезать их от источников дохода в РФ. Граждане, которые выступают за поражение России, должны рассматриваться как «враги общества» и «враги государства», добавил он. В Кремле связали высказывания Медведева с выражением его гражданской позиции.
Минцифры, в свою очередь, выступает против введения каких-либо ограничений в отношении уехавших из России IT-специалистов. Об этом 28 декабря заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, необходимо создать стимулы для того, чтобы такие специалисты продолжали работать на российские компании, находясь в России, или же из-за границы.