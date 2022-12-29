В Совфеде раскритиковали идею конфисковывать имущество уехавших из страны

Минцифры, в свою очередь, выступает против введения каких-либо ограничений в отношении уехавших из России IT-специалистов. Об этом 28 декабря заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, необходимо создать стимулы для того, чтобы такие специалисты продолжали работать на российские компании, находясь в России, или же из-за границы.