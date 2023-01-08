Клишас призвал покинуть органы власти политиков, предлагающих «играть не по правилам»
Призывающие перестать «играть по правилам» политики должны покинуть органы власти, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», — написал он.
Ранее российские политики призывали изымать имущество граждан, которые уехали из России и критикуют ее. В частности, 28 декабря прошлого года с таким предложением выступил сенатор Сергей Цеков. Он предложил направить изъятое имущество участникам спецоперации и подчеркнул, что это должно распространяться на всех, в том числе на IT-специалистов.
В тот же день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не пускать обратно уехавших из России «предателей», а также отрезать их от источников дохода в РФ. Граждане, которые выступают за поражение России, должны рассматриваться как «враги общества» и «враги государства», добавил он. В Кремле связали высказывания Медведева с выражением его гражданской позиции.
В начале октября прошлого года о необходимости законодательно закрепить право изымать автомобили россиян, которые оставили их у границы при выезде из страны, говорил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. Такое заявление парламентарий сделал на фоне объявленной президентом мобилизации и в связи с массовым отъездом мужчин из РФ. Сообщалось, что автомобилисты оставляли свои машины, чтобы пересечь границу пешим ходом.
«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца после пересечения владельцем границы», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
В конце декабря Клишас раскритиковал предложение Цекова о конфискации имущества уехавших россиян в пользу нужд спецоперации и назвал его антиконституционным. «У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — написал он в своем Telegram-канале. При этом месяц назад сенатор говорил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших россиян.
Минцифры, в свою очередь, выступает против введения каких-либо ограничений в отношении уехавших из России IT-специалистов. 28 декабря глава ведомства Максут Шадаев заявил, что необходимо создать стимулы для того, чтобы такие специалисты продолжали работать на российские компании, находясь в России, или же из-за границы.