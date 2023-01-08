Клишас призвал покинуть органы власти политиков, предлагающих «играть не по правилам»

В конце декабря Клишас раскритиковал предложение Цекова о конфискации имущества уехавших россиян в пользу нужд спецоперации и назвал его антиконституционным. «У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — написал он в своем Telegram-канале. При этом месяц назад сенатор говорил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших россиян.