Клишас прокомментировал слова Медведева о «правилах военного времени»

Ранее российские политики призывали изымать имущество граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране. В частности, 28 декабря 2022 г. с таким предложением выступил сенатор Сергей Цеков. Он предложил направить изъятое имущество участникам спецоперации и подчеркнул, что это должно распространяться на всех, в том числе на IT-специалистов. В тот же день Медведев предложил не пускать таких людей в Россию «до конца их дней», а также отрезать граждан от источников дохода в РФ.