Клишас прокомментировал слова Медведева о «правилах военного времени»
Пока в России не приняты законы военного времени, действовать следует согласно Конституции и российским законам. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны Президентом — только по Конституции и по Закону», — написал он в своем Telegram-канале.
Таким образом Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о мерах в отношении «предателей, переметнувшихся к врагу и желающих гибели своему Отечеству».
В своем Telegram-канале 8 января Медведев напомнил об «особых правилах военного времени». Он подчеркнул, что с предателями нужно разбираться «по закону». Если же закон не работает, то следует вспомнить об «особых правилах военного времени», добавил политик. По словам Медведева, во времена войн всегда были такие «специальные правила», а также «тихие группы безукоризненно незаметных людей», которые их «результативно»исполняли.
Накануне, 8 января, Клишас также призвал покинуть органы власти политиков, предлагающих «играть не по правилам» и призывающих «не обращать внимания на Конституцию».
Ранее российские политики призывали изымать имущество граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране. В частности, 28 декабря 2022 г. с таким предложением выступил сенатор Сергей Цеков. Он предложил направить изъятое имущество участникам спецоперации и подчеркнул, что это должно распространяться на всех, в том числе на IT-специалистов. В тот же день Медведев предложил не пускать таких людей в Россию «до конца их дней», а также отрезать граждан от источников дохода в РФ.
В ответ Клишас раскритиковал предложение Цекова о конфискации имущества уехавших россиян в пользу нужд спецоперации и назвал его антиконституционным. При этом еще в начале декабря председатель комитета Совфеда говорил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших россиян.