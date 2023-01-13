Клишас счел возможной конфискацию имущества за оскорбление армии
Конфискация имущества за оскорбление Вооруженных сил РФ возможна, для этого следует внести поправки в Уголовный кодекс РФ. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.
«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», — сказал сенатор.
Ранее сегодня, 13 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изымать имущество у граждан, которые покинули Россию и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Он заявил, что существующих санкций за подобные действия недостаточно и что следует дополнить УК РФ статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.
Вместе с тем в начале декабря Клишас допускал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших россиян с начала частичной мобилизации. Однако тогда речи о конфискации имущества не шло. Клишас говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей, на российские компании.