Клишас счел возможной конфискацию имущества за оскорбление армии

Вместе с тем в начале декабря Клишас допускал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших россиян с начала частичной мобилизации. Однако тогда речи о конфискации имущества не шло. Клишас говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей, на российские компании.