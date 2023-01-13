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Клишас счел возможной конфискацию имущества за оскорбление армии

Ведомости

Конфискация имущества за оскорбление Вооруженных сил РФ возможна, для этого следует внести поправки в Уголовный кодекс РФ. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», — сказал сенатор. 

Ранее сегодня, 13 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изымать имущество у граждан, которые покинули Россию и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Он заявил, что существующих санкций за подобные действия недостаточно и что следует дополнить УК РФ статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.

С подобной инициативой в конце декабря 2022 г. выступил сенатор Сергей Цеков. Он призвал конфисковать имущество у критикующих Россию из-за рубежа граждан и направить средства участникам спецоперации. Клишас эту инициативу раскритиковал, назвав предложение антиконституционным. 

Вместе с тем в начале декабря Клишас допускал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших россиян с начала частичной мобилизации. Однако тогда речи о конфискации имущества не шло. Клишас говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей, на российские компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных