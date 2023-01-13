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Кремль: власти должны делать все, чтобы уехавшие из страны захотели вернуться

Ведомости

Россияне, которые покинули страну, но не высказывались о ней враждебно, являются гражданами РФ, за которых власти страны должны бороться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео, опубликованном изданием Life.

Комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина изымать имущество у покинувших РФ граждан, Песков призвал «не открывать какие-то ящики Пандоры». Он отметил, что это сложный вопрос с юридической точки зрения.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что «враги есть враги, с ними нужно бороться». Песков добавил, что власти РФ «должны делать все», чтобы остальные уехавшие россияне захотели вернуться.

«Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал Песков.

Ранее сегодня Володин предложил конфисковать имущество у россиян, которые уехали из страны и негативно высказываются о ней, ее жителях и военных. Он отметил, что существующих санкций за подобные действия недостаточно, и заявил, что следует дополнить УК РФ статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел возможной реализацию данной инициативы. По его словам, для этого нужно внести соответствующие поправки в УК РФ.

В декабре 2022 г. Клишас также допускал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших с начала частичной мобилизации россиян. Однако тогда речи о конфискации имущества не шло. Клишас говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей, на российские компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных