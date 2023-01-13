Кремль: власти должны делать все, чтобы уехавшие из страны захотели вернуться
Россияне, которые покинули страну, но не высказывались о ней враждебно, являются гражданами РФ, за которых власти страны должны бороться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в видео, опубликованном изданием Life.
Комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина изымать имущество у покинувших РФ граждан, Песков призвал «не открывать какие-то ящики Пандоры». Он отметил, что это сложный вопрос с юридической точки зрения.
В то же время представитель Кремля подчеркнул, что «враги есть враги, с ними нужно бороться». Песков добавил, что власти РФ «должны делать все», чтобы остальные уехавшие россияне захотели вернуться.
«Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал Песков.
Ранее сегодня Володин предложил конфисковать имущество у россиян, которые уехали из страны и негативно высказываются о ней, ее жителях и военных. Он отметил, что существующих санкций за подобные действия недостаточно, и заявил, что следует дополнить УК РФ статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел возможной реализацию данной инициативы. По его словам, для этого нужно внести соответствующие поправки в УК РФ.
В декабре 2022 г. Клишас также допускал, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших с начала частичной мобилизации россиян. Однако тогда речи о конфискации имущества не шло. Клишас говорил, что могут быть внесены поправки, которые ограничат работу граждан, находящихся за границей, на российские компании.