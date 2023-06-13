Россия заняла второе место по оттоку миллионеров в 2022 году
Россия и Китай по итогам 2022 г. стали лидерами среди стран, из которых уехало больше всего миллионеров. Об этом говорится в отчете британской консалтинговой компании Henley & Partners, созданном вместе с New World Wealth.
На первом месте в составленном рейтинге находится Китай, который покинули более 10 800 состоятельных людей. Из России же уехали 8500 миллионеров. При этом год назад аналитики компании ожидали, что Россию покинут не менее 15 000 миллионеров, то есть около 15% от их общего числа на конец 2021 г. В результате отток оказался почти в два раза меньше. Такую разницу в прогнозах и реальной ситуации в компании объяснили закрытием многих программ инвестиционного гражданства и резидентства для россиян, санкциями, а также «страновыми механизмами, усложнявшими переезд заметных состоятельных людей», пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что под переехавшими людьми аналитики компании подразумевали только тех, кто проживает в новой стране более полугода. При этом из выборки были исключены состоятельные люди, которые получили вид на жительство или гражданство в другой стране, но никогда туда не переезжали.
Помимо России и Китая в пятерку лидеров также вошли Индия (уехали 7500 состоятельных людей), Гонконг (2400) и Бразилия (1800). В то же время наибольший приток миллионеров по итогам 2022 г. был зафиксирован в ОАЭ (туда приехали 5200 обеспеченных людей), Австралии (3800), Сингапуре (2900), Швейцарии (2200) и США 1500).
По прогнозам Henley & Partners, лидером по оттоку состоятельных людей в 2023 г. останется Китай, откуда уедут 13 500 миллионеров. В то же время из России уедут 3000 человек, в результате чего страна опустится на четвертое место. В тройку лидеров войдут Индия (6500) и Великобритания (3200).