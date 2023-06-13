Россия заняла второе место по оттоку миллионеров в 2022 году

На первом месте в составленном рейтинге находится Китай, который покинули более 10 800 состоятельных людей. Из России же уехали 8500 миллионеров. При этом год назад аналитики компании ожидали, что Россию покинут не менее 15 000 миллионеров, то есть около 15% от их общего числа на конец 2021 г. В результате отток оказался почти в два раза меньше. Такую разницу в прогнозах и реальной ситуации в компании объяснили закрытием многих программ инвестиционного гражданства и резидентства для россиян, санкциями, а также «страновыми механизмами, усложнявшими переезд заметных состоятельных людей», пишет «Коммерсантъ».