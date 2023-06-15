Орешкин сообщил о возвращении половины уехавших из страны россиян
Половина россиян, которые уехали из страны осенью прошлого года, уже вернулись. Об этом сообщил помощник президента Максим Орешкин в ходе ПМЭФ.
«Почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись. Важен широкий оптимизм населения. Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно», – сказал он. Трансляция велась на сайте форума.
В свою очередь министр финансов Антон Силуанов сообщил, что из страны уехали пессимисты, а остались – оптимисты. В связи с этим задачей для российской экономики является возвращение пессимистов в Россию.
На фоне спецоперации России на Украине было несколько волн эмиграции из России. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая — после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. Официальной информации о том, сколько человек уехали из России в прошлом году, нет.
В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 60% россиян, которые уехали из стран, уже вернулись и снова работают на тех предприятиях, где работали до отъезда. При этом он не уточнил, о каком именно периоде идет речь.