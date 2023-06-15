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Орешкин сообщил о возвращении половины уехавших из страны россиян

Ведомости

Половина россиян, которые уехали из страны осенью прошлого года, уже вернулись. Об этом сообщил помощник президента Максим Орешкин в ходе ПМЭФ.

«Почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись. Важен широкий оптимизм населения. Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно», – сказал он. Трансляция велась на сайте форума.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов сообщил, что из страны уехали пессимисты, а остались – оптимисты. В связи с этим задачей для российской экономики является возвращение пессимистов в Россию.

На фоне спецоперации России на Украине было несколько волн эмиграции из России. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая — после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. Официальной информации о том, сколько человек уехали из России в прошлом году, нет.

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В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 60% россиян, которые уехали из стран, уже вернулись и снова работают на тех предприятиях, где работали до отъезда. При этом он не уточнил, о каком именно периоде идет речь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных