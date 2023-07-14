Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США
Министерство юстиции США объявило об экстрадиции россиянина Вадима Конощенка из Эстонии. Он подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.
«Сегодня днем Вадим Конощенок предстанет перед судьей <...> в федеральном суде Бруклина [Нью-Йорк] сегодня во второй половине дня по обвинению в сговоре и другим обвинениям, относящимся к закупкам и отмыванию денег от имени Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что он был экстрадирован в США 13 июля.
Конощенок был задержан в Эстонии в декабре 2022 г. По версии американских властей, он является сотрудником ФСБ и якобы получал санкционную продукцию военного и двойного назначения из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию. Тогда же в США были арестованы имеющий постоянный вид на жительство в стране Алексей Брайман и гражданин США Вадим Ермоленко.
Остальные четверо россиян, по данным минюста, находятся России. В случае осуждения им всем может грозить максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы. По данным американского ведомства, российские компании Serniya и Sertal работали под эгидой российских спецслужб и поставляли западную электронику для российского военно-промышленного комплекса и сектора исследований и разработок.