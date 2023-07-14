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Общество

Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США

Ведомости

Министерство юстиции США объявило об экстрадиции россиянина Вадима Конощенка из Эстонии. Он подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.

«Сегодня днем Вадим Конощенок предстанет перед судьей <...> в федеральном суде Бруклина [Нью-Йорк] сегодня во второй половине дня по обвинению в сговоре и другим обвинениям, относящимся к закупкам и отмыванию денег от имени Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что он был экстрадирован в США 13 июля.

Конощенок был задержан в Эстонии в декабре 2022 г. По версии американских властей, он является сотрудником ФСБ и якобы получал санкционную продукцию военного и двойного назначения из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию. Тогда же в США были арестованы имеющий постоянный вид на жительство в стране Алексей Брайман и гражданин США Вадим Ермоленко.

Остальные четверо россиян, по данным минюста, находятся России. В случае осуждения им всем может грозить максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы. По данным американского ведомства, российские компании Serniya и Sertal работали под эгидой российских спецслужб и поставляли западную электронику для российского военно-промышленного комплекса и сектора исследований и разработок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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