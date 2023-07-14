Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США

Конощенок был задержан в Эстонии в декабре 2022 г. По версии американских властей, он является сотрудником ФСБ и якобы получал санкционную продукцию военного и двойного назначения из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию. Тогда же в США были арестованы имеющий постоянный вид на жительство в стране Алексей Брайман и гражданин США Вадим Ермоленко.