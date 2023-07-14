Роспотребнадзор проверил здание ВГТРК после обнаружения конверта с порошком
Сотрудники Роспотребнадзора проверили здание ВГТРК после получения телекомпанией конверта с неизвестным порошком, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в здание телекомпании был доставлен конверт, в котором обнаружили неизвестное вещество. Тогда к зданию вызвали полицейских и скорую, также «ожидали лабораторию» для передачи вещества на экспертизу.
В середине апреля сообщалось о получении конвертов с неизвестным веществом посольством Финляндии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что всего было обнаружено три конверта, они были переданы российским правоохранительным органам.