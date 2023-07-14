Газета
Общество

Роспотребнадзор проверил здание ВГТРК после обнаружения конверта с порошком

Ведомости

Сотрудники Роспотребнадзора проверили здание ВГТРК после получения телекомпанией конверта с неизвестным порошком, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в здание телекомпании был доставлен конверт, в котором обнаружили неизвестное вещество. Тогда к зданию вызвали полицейских и скорую, также «ожидали лабораторию» для передачи вещества на экспертизу.

Ранее по теме: ТАСС: сотрудникам посольства Франции в Москве пришла посылка с костями

В середине апреля сообщалось о получении конвертов с неизвестным веществом посольством Финляндии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что всего было обнаружено три конверта, они были переданы российским правоохранительным органам.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных