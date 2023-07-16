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Общество

В штате Колорадо нашли мумифицированные тела троих туристов

Ведомости

В американском штате Колорадо в палаточном лагере в районе Скалистых гор нашли три мумифицированных тела, сообщил телеканал CBS со ссылкой на младшего шерифа округа Ганнисона Джош Эша.

Первое тело обнаружил турист, он сообщил властям о находке. Прибывшие полицейские нашли ещё два тела. По словам шерифа округа, два тела находились в небольшой застегнутой на молнию палатке, а другое — снаружи в лагере, который находился в отдаленной лесной местности, куда туристы обычно не ходят.

Личности умерших идентифицировать не удалось. По его словам, судя по «довольно мумифицированному» и сильному разложению тел, они, вероятно, находились там всю зиму и, возможно, с прошлой осени. Находка не представляет какой-либо риск для туристов или отдыхающих в этом районе, подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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