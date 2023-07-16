В штате Колорадо нашли мумифицированные тела троих туристов

Первое тело обнаружил турист, он сообщил властям о находке. Прибывшие полицейские нашли ещё два тела. По словам шерифа округа, два тела находились в небольшой застегнутой на молнию палатке, а другое — снаружи в лагере, который находился в отдаленной лесной местности, куда туристы обычно не ходят.