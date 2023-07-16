В штате Колорадо нашли мумифицированные тела троих туристов
В американском штате Колорадо в палаточном лагере в районе Скалистых гор нашли три мумифицированных тела, сообщил телеканал CBS со ссылкой на младшего шерифа округа Ганнисона Джош Эша.
Первое тело обнаружил турист, он сообщил властям о находке. Прибывшие полицейские нашли ещё два тела. По словам шерифа округа, два тела находились в небольшой застегнутой на молнию палатке, а другое — снаружи в лагере, который находился в отдаленной лесной местности, куда туристы обычно не ходят.
Личности умерших идентифицировать не удалось. По его словам, судя по «довольно мумифицированному» и сильному разложению тел, они, вероятно, находились там всю зиму и, возможно, с прошлой осени. Находка не представляет какой-либо риск для туристов или отдыхающих в этом районе, подчеркнул он.