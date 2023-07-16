СМИ: праправнучка полицейского из Лондона смогла выяснить имя Джека-потрошителя
Правправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон смогла установить личность Джека-потрошителя – маньяка, который стоял за убийствами проституток и нищих в конце XIX в. Благодаря старым медицинским записям женщина выяснила, что убийцей был страдающий алкоголизмом и эпилепсией Хайам Хайамс, пишет The Telegraph.
Родственник Хортон участвовал в первоначальном расследовании дела Джека-потрошителя. Женщина, как отмечается, нашла «убедительные доказательства» в его медицинских документах, которые совпадают с описаниями мужчины, которого видели с женщинами-жертвами незадолго до того, как они были зарезаны в 1888 г. в Лондоне.
«Впервые в истории Джека-потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам», – сказала Хортон.
Так, видевшие маньяка люди указывали, что одна его рука не сгибалась, его походка была неровной, а колени – согнуты. Похожая травма руки и особенности походки были задокументированы у Хайамса, когда ему было 35 лет. Его медицинские записи из различных лазаретов и приютов показывают, что ухудшение его здоровья совпало с периодом убийств Джека-потрошителя. По словам Хортон, мужчина был особенно жесток после тяжелых эпилептических припадков и это объясняет периодичность нападений.
По данным газеты, убийства прекратились в конце 1888 г., примерно в то время, когда Хайамс был задержан полицией как «странствующий сумасшедший». Затем его поместили в сумасшедший дом на севере Лондона, где он жил до своей смерти в 1913 г. Хайамс был в списке примерно из 100 подозреваемых, но его исключили оттуда из-за неправильной идентифицикации, добавила женщина.