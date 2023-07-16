СМИ: праправнучка полицейского из Лондона смогла выяснить имя Джека-потрошителя

Так, видевшие маньяка люди указывали, что одна его рука не сгибалась, его походка была неровной, а колени – согнуты. Похожая травма руки и особенности походки были задокументированы у Хайамса, когда ему было 35 лет. Его медицинские записи из различных лазаретов и приютов показывают, что ухудшение его здоровья совпало с периодом убийств Джека-потрошителя. По словам Хортон, мужчина был особенно жесток после тяжелых эпилептических припадков и это объясняет периодичность нападений.