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Минобороны заявило о безуспешных попытках наступления ВСУ

Ведомости

За последние сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщила пресс-служба Минобороны.

В частности, на Донецком направлении российские силы отразили 15 атак противника в разных районах ДНР и ЛНР. ВС РФ отразили атаки действиями подразделений Южной группировки войск, а также ударами авиации и огня артиллерии.

Кроме того, в ДНР были уничтожены два склада боеприпасов двух украинских бригад. В ходе боевых действий, по данным Минобороны, потери ВСУ составили до 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Еще три атаки отразили на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, а в районе Новолюбовки ЛНР уничтожен склад боеприпасов одной из бригад ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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