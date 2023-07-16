Минобороны заявило о безуспешных попытках наступления ВСУ

Кроме того, в ДНР были уничтожены два склада боеприпасов двух украинских бригад. В ходе боевых действий, по данным Минобороны, потери ВСУ составили до 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и пять автомобилей.