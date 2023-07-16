Минобороны заявило о безуспешных попытках наступления ВСУ
За последние сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщила пресс-служба Минобороны.
В частности, на Донецком направлении российские силы отразили 15 атак противника в разных районах ДНР и ЛНР. ВС РФ отразили атаки действиями подразделений Южной группировки войск, а также ударами авиации и огня артиллерии.
Кроме того, в ДНР были уничтожены два склада боеприпасов двух украинских бригад. В ходе боевых действий, по данным Минобороны, потери ВСУ составили до 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Еще три атаки отразили на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, а в районе Новолюбовки ЛНР уничтожен склад боеприпасов одной из бригад ВСУ.