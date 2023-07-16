Умерла певица и актриса Джейн Биркин

Биркин родилась в Лондоне в 1946 г. В 1968 г. она познакомилась с французским певцом и композитором Сержем Генсбуром, с тех пор их связывали годы рабочих отношений, а в 1971 г. у них родилась дочь Шарлотта, также ставшая известной актрисой и певицей. Биркин в начале своей карьеры сыграла одну из ролей в фильме «Бассейн» с Аленом Делоном .