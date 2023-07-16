Газета
Общество

Умерла певица и актриса Джейн Биркин

Ведомости

Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет, у нее случился инсульт, сообщает французский телеканал BFM TV.

Биркин родилась в Лондоне в 1946 г. В 1968 г. она познакомилась с французским певцом и композитором Сержем Генсбуром, с тех пор их связывали годы рабочих отношений, а в 1971 г. у них родилась дочь Шарлотта, также ставшая известной актрисой и певицей. Биркин в начале своей карьеры сыграла одну из ролей в фильме «Бассейн» с Аленом Делоном .

Биркин также снялась в фильме «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет» (1976) под руководством Генсбура. С ним же она записала одноименную песню.

С 1970-х годов артистка жила в основном во Франции. В 80-х специально для нее создали ставшую знаковой для Hermes модель сумки Birkin. В 2022 г. в кинопрокат вышел документальный фильм Шарлотты Генсбур о Джейн Биркин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных