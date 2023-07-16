Умерла певица и актриса Джейн Биркин
Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет, у нее случился инсульт, сообщает французский телеканал BFM TV.
Биркин родилась в Лондоне в 1946 г. В 1968 г. она познакомилась с французским певцом и композитором Сержем Генсбуром, с тех пор их связывали годы рабочих отношений, а в 1971 г. у них родилась дочь Шарлотта, также ставшая известной актрисой и певицей. Биркин в начале своей карьеры сыграла одну из ролей в фильме «Бассейн» с Аленом Делоном .
Биркин также снялась в фильме «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет» (1976) под руководством Генсбура. С ним же она записала одноименную песню.
С 1970-х годов артистка жила в основном во Франции. В 80-х специально для нее создали ставшую знаковой для Hermes модель сумки Birkin. В 2022 г. в кинопрокат вышел документальный фильм Шарлотты Генсбур о Джейн Биркин.