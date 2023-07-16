В результате ДТП в Пермском крае погибли пять человек
Пять человек погибли и еще двое получили ранения в результате ДТП в Пермском крае, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Как пояснили в ведомстве, авария произошла на автодороге Б. Соснова-Частые: грузовик после повреждения колеса выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Chery, «Лада» и мотоциклом.
«В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а так же водитель мотоцикла. Водитель грузового автомобиля и пассажирка мотоцикла доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.
После ДТП была начала проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего.