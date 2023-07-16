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Общество

В результате ДТП в Пермском крае погибли пять человек

Ведомости

Пять человек погибли и еще двое получили ранения в результате ДТП в Пермском крае, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как пояснили в ведомстве, авария произошла на автодороге Б. Соснова-Частые: грузовик после повреждения колеса выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Chery, «Лада» и мотоциклом.

«В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а так же водитель мотоцикла. Водитель грузового автомобиля и пассажирка мотоцикла доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

После ДТП была начала проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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