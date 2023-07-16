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Общество

На авиашоу в Финляндии разбился самолет

Ведомости

Спортивно-пилотажный самолет разбился в ходе авиашоу в городе Коувола в Финляндии, сообщает местный портал Yle со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел рядом с аэропортом Селанпаа, пилот погиб. Согласно данным полиции, зрители авиашоу или кто либо еще, кроме пилота, в результате инцидента не пострадали.

Полиция уже начала проверку, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Как отмечает издание, на авиашоу было несколько сотен зрителей, он проводится в Коуволе каждый год на протяжении последних 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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