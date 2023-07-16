На авиашоу в Финляндии разбился самолет
Спортивно-пилотажный самолет разбился в ходе авиашоу в городе Коувола в Финляндии, сообщает местный портал Yle со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел рядом с аэропортом Селанпаа, пилот погиб. Согласно данным полиции, зрители авиашоу или кто либо еще, кроме пилота, в результате инцидента не пострадали.
Полиция уже начала проверку, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Как отмечает издание, на авиашоу было несколько сотен зрителей, он проводится в Коуволе каждый год на протяжении последних 20 лет.