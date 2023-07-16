Прокуратура Москвы установила личность матери найденного на улице годовалого ребенка
Сотрудники прокуратуры установили личность матери годовалого ребенка, которого нашли в траве возле жилого дома по ул. Сельскохозяйственной в Москве. Речь идет о 24-летней женщине, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
Женщина рассказала правоохранителям, что она была с ребенком в квартире, затем уснула, а младенец остался без присмотра. «В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что экстренные службы вызвала женщина, которая проходила мимо дома и услышала плач младенца. В результате мальчик был госпитализирован. В связи с инцидентом начата проверка.