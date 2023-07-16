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Общество

Прокуратура Москвы установила личность матери найденного на улице годовалого ребенка

Ведомости

Сотрудники прокуратуры установили личность матери годовалого ребенка, которого нашли в траве возле жилого дома по ул. Сельскохозяйственной в Москве. Речь идет о 24-летней женщине, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Женщина рассказала правоохранителям, что она была с ребенком в квартире, затем уснула, а младенец остался без присмотра. «В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что экстренные службы вызвала женщина, которая проходила мимо дома и услышала плач младенца. В результате мальчик был госпитализирован. В связи с инцидентом начата проверка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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