СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки дронов на Крымском мосту

Украина и ранее пыталась атаковать Крымский мост. Наиболее серьезные повреждения конструкция получила в результате теракта 8 октября 2022 г. Тогда на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Заведено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек. После этого движение на автомобильной части моста после ремонта было запущено в феврале 2023 г.