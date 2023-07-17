СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки дронов на Крымском мосту
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт).
По версии следствия, в результате «террористического акта, совершенного спецслужбами Украины», в ночь на 17 июля повреждения получила одна из секций Крымского моста.
В СК подтвердили, что в результате ЧП погибли мужчина и женщина, которые ехали на машине по мосту в момент теракта. С ними также находилась их дочь, которая получила ранения.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что атака на Крымский мост была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным ведомства, Украина атаковала мост в 3:05 по мск. В результате этого повреждения получила автомобильная часть Крымского моста.
Атака на мост произошла в ночь на 17 июля. В результате атаки погибли двое жителей Белгородской области. У их дочери, которая получила ранения, по данным оперштаба Краснодарского края, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
После ЧП движение по Крымскому мосту было приостановлено. Власти предложили жителям и гостям полуострова воспользоваться альтернативными способами выезда – через новые регионы или при помощи паромной переправы (для легковых автомобилей). Пассажиров автобусов через мост планируют переправить электропоездами. Позже власти сообщили, что железнодорожное сообщение по мосту возобновлено.
Украина и ранее пыталась атаковать Крымский мост. Наиболее серьезные повреждения конструкция получила в результате теракта 8 октября 2022 г. Тогда на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Заведено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек. После этого движение на автомобильной части моста после ремонта было запущено в феврале 2023 г.
На Украине представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Киев не комментирует произошедшее. При этом он решил напомнить слова руководителя ведомства Кирилла Буданова, что «Крымский мост – конструкция лишняя». Депутат украинского парламента Алексей Гончарук заявил, что причастные к атаке на мост должны быть представлены к госнаградам.