В России могут ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника
Правительство поддержало законопроект, который предусматривает введение штрафов за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка. Об этом сообщили «Известия».
Размер штрафа составит от 1000 до 3000 руб. Правительство поддержало законопроект при условии доработки некоторых замечаний до внесения документа в Госдуму.
По данным Роспотребнадзора, каждый год нападению собак подвергается 450 000 человек. Среди тех, на кого они нападают, бывают и собственные хозяева. Об этом сообщил один из авторов инициативы Сергей Леонов. По его словам, законопроект позволит уберечь детей от внезапных нападений собак.
Перечень потенциально опасных собак был утвержден правительством в 2019 г. В список вошли 12 пород собак и их метисы, которые могут представлять опасность для человека из-за генетически заложенных качеств агрессии. В частности, к таким собакам относятся турецкая собака-охранник акбаш, американский бандог, американский и бразильский бульдоги, а также волкособачьи гибриды и др.
В конце мая депутаты Госдумы одобрили во втором и в третьем чтениях поправки, которые вводят административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за то, что собаки могут покусать человека. Штрафы для хозяев собак за укусы для физлиц составят от 10 000 до 30 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 200 000 руб.