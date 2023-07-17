В России могут ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника

В конце мая депутаты Госдумы одобрили во втором и в третьем чтениях поправки, которые вводят административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за то, что собаки могут покусать человека. Штрафы для хозяев собак за укусы для физлиц составят от 10 000 до 30 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 200 000 руб.