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Общество

В России могут ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника

Ведомости

Правительство поддержало законопроект, который предусматривает введение штрафов за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка. Об этом сообщили «Известия».

Размер штрафа составит от 1000 до 3000 руб. Правительство поддержало законопроект при условии доработки некоторых замечаний до внесения документа в Госдуму.

По данным Роспотребнадзора, каждый год нападению собак подвергается 450 000 человек. Среди тех, на кого они нападают, бывают и собственные хозяева. Об этом сообщил один из авторов инициативы Сергей Леонов. По его словам, законопроект позволит уберечь детей от внезапных нападений собак.

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Перечень потенциально опасных собак был утвержден правительством в 2019 г. В список вошли 12 пород собак и их метисы, которые могут представлять опасность для человека из-за генетически заложенных качеств агрессии. В частности, к таким собакам относятся турецкая собака-охранник акбаш, американский бандог, американский и бразильский бульдоги, а также волкособачьи гибриды и др.

В конце мая депутаты Госдумы одобрили во втором и в третьем чтениях поправки, которые вводят административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за то, что собаки могут покусать человека. Штрафы для хозяев собак за укусы для физлиц составят от 10 000 до 30 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 200 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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