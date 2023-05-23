За укусы собак предлагают установить штрафы до 200 000 рублей

За укусы собак предлагают установить штрафы до 200 000 рублейСвязанные с несоблюдением требований к содержанию животных поправки в КоАП Госдума примет 23 мая
Госдума 23 мая рассмотрит во втором чтении законопроект, который вводит административные штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за то, что собаки могут покусать человека. Штрафы для хозяев собак за укусы животных будут от 10 000 до 200 000 руб. Ранее наказание за укусы собак регулировалось законодательством субъектов Федерации. Поправки поддержал профильный комитет Госдумы по госстроительству.
Всего в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появятся три новых состава, связанных с несоблюдением требований по обращению с животными.
Первый состав – это статья 8.52: несоблюдение требований к содержанию животных влечет штраф: для граждан – от 1500 до 3000 руб., для должностных лиц – от 5000 до 15 000 руб., для юрлиц – от 15 000 до 30 000 руб.
Несоблюдение требований к содержанию животных – это штрафы для хозяев за то, что они выбросили своих животных, объясняет один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. «По закону об ответственном обращении с животными человек не может избавляться от животных никак, кроме как передав его другому владельцу или отдав в приют», – отметил он.
Жестокое обращение с животными, если это действие не содержит признаки уголовно наказуемого деяния, повлечет штрафы для граждан от 5000 до 15 000 руб., для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 руб, на юрлиц – от 50 000 до 100 000 руб.
В УК есть статья 245 о жестоком обращении с животными, наказывают по ней обычно за убийство или за причинение тяжелого вреда здоровью животного, говорит Бурматов. «Но если человек пнул животное, оставил его на морозе или морил голодом, то это тоже жестокое обращение, – говорит депутат. – А сейчас люди, которые совершают такие действия, уходят от ответственности. Поэтому и были разработаны штрафы в КоАПе».
Ко второму чтению статью 8.52 дополнили новой нормой, по которой будут наказывать, если чьи-то животные укусили человека или нанесли другие незначительные повреждения, говорит Бурматов. В частности, речь идет о штрафах для граждан от 10 000 до 30 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 200 000 руб. «По этой же норме будут наказывать и должностных лиц, которые, к примеру, должны были построить приюты в городах, где должны были содержаться бездомные животные, но сделано этого не было», – говорит депутат.
Еще один состав статьи 8.53 – несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Для граждан предусмотрены штрафы от 3000 до 15 000 руб., для должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб., для юрлиц – от 50 000 до 100 000 руб. Если животное используется в зоопарках и цирках, не имеющих лицензию или с нарушением лицензии, штрафы для должностных лиц составят от 30 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 200 000 руб.
Кроме того, в КоАП добавляется и статья 8.54: за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов. Если они не соблюдают требования, то штрафы для граждан будут от 3000 до 5000 руб., для должностных лиц – от 5000 до 15 000 руб., для юрлиц – от 30 000 до 50 000 руб.
Принятие законопроекта будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с питомцами, считает один из авторов законопроекта, председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Проект был внесен в Госдуму еще 16 июля 2021 г. В первом чтении он был принят 27 октября 2021 г., после чего его рассмотрение застопорилось. Бурматов говорит, что длительные согласования завершились лишь несколько недель назад.
Актуализировалась тема после того, как на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который передает на уровень регионов решение вопросов, связанных с бездомными животными, что дает возможность субъектам Федерации принимать решения об их умерщвлении. Поправки ко второму чтению в этот законопроект должны быть предоставлены до 30 мая.
В поправки ко второму чтению в законопроект, который касается полномочий регионов, будет добавлена норма о том, что в региональном законодательстве можно будет предусмотреть наказание за самовыгул животных, говорит Бурматов: «Тут уже будем исходить из актуальности темы для разных субъектов – например, в Калмыкии многие собаки на самовыгуле, а в крупных городах их почти нет».
40% укусов совершаются животными, у которых есть хозяева, заявил депутат.
Сейчас ответственность владельцев, чье домашнее животное напало на человека, регламентируют регионы, говорят в пресс-службе фонда помощи бездомным животным «Ника»: «В разных случаях могут применяться и статьи УК – например, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК)».
Для улучшения ситуации с бездомными животными нужно вводить запрет на самовыгул животных, внедрение льготной стерилизации животных, обязательную поголовную регистрации владельческих животных, лицензирование разведения, говорят в фонде: «Также нужны и механизмы обучения жителей городов и работы с детьми в школах с понятными инструкциями: не отходить от игровых площадок и дворов, не подходить к бездомным собакам на улице и не трогать животных.