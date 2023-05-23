За укусы собак предлагают установить штрафы до 200 000 рублей

Ко второму чтению статью 8.52 дополнили новой нормой, по которой будут наказывать, если чьи-то животные укусили человека или нанесли другие незначительные повреждения, говорит Бурматов. В частности, речь идет о штрафах для граждан от 10 000 до 30 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 200 000 руб. «По этой же норме будут наказывать и должностных лиц, которые, к примеру, должны были построить приюты в городах, где должны были содержаться бездомные животные, но сделано этого не было», – говорит депутат.