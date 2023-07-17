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Общество

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы отдела по борьбе с коррупцией УМВД Ростова

Ведомости

Генеральная прокуратура России обратилась в Гуковский городской суд Ростовской области с исковым требованием об обращении в пользу государства имущества бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова стоимостью свыше 130 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что в отношении Щитова была проведена проверка о соблюдении законодательства о противодействии коррупции. «Основанием для проверки послужили сведения, полученные органами прокуратуры в результате надзорной деятельности о том, что Щитов является владельцем дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств», – рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в отношении Щитова в настоящий момент расследуется уголовное дело по факту получения взяток.

В пресс-службе добавили, что ведомством установлено приобретение бывшим сотрудником правоохранительных органов в период прохождения службы активов стоимостью почти 134 млн руб., в том числе шести объектов недвижимости, трех автомобилей, наличных и безналичных денежных средств за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена.

«При этом Щитов оформлял право собственности на указанные объекты на своих родственников и близких, чтобы скрыть реальное имущественное положение», – уточнили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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