Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы отдела по борьбе с коррупцией УМВД Ростова
Генеральная прокуратура России обратилась в Гуковский городской суд Ростовской области с исковым требованием об обращении в пользу государства имущества бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова стоимостью свыше 130 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе надзорного ведомства.
В прокуратуре отметили, что в отношении Щитова была проведена проверка о соблюдении законодательства о противодействии коррупции. «Основанием для проверки послужили сведения, полученные органами прокуратуры в результате надзорной деятельности о том, что Щитов является владельцем дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств», – рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, в отношении Щитова в настоящий момент расследуется уголовное дело по факту получения взяток.
В пресс-службе добавили, что ведомством установлено приобретение бывшим сотрудником правоохранительных органов в период прохождения службы активов стоимостью почти 134 млн руб., в том числе шести объектов недвижимости, трех автомобилей, наличных и безналичных денежных средств за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена.
«При этом Щитов оформлял право собственности на указанные объекты на своих родственников и близких, чтобы скрыть реальное имущественное положение», – уточнили в пресс-службе.