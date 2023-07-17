Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы отдела по борьбе с коррупцией УМВД Ростова

В прокуратуре отметили, что в отношении Щитова была проведена проверка о соблюдении законодательства о противодействии коррупции. «Основанием для проверки послужили сведения, полученные органами прокуратуры в результате надзорной деятельности о том, что Щитов является владельцем дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств», – рассказали в пресс-службе.