Глава Ейского района сообщил о гибели пилота потерпевшего крушение штурмовика

В октябре 2022 г. сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 14 человек, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.