Глава Ейского района сообщил о гибели пилота потерпевшего крушение штурмовика
Пилот потерпевшего крушение в акватории Азовского моря штурмовика Су-25 погиб. Об этом сообщил глава Ейского района Роман Бублик.
«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», – написал Бублик в своем Telegram-канале.
В оперштабе Краснодарского края ранее уточняли, что пилот смог катапультироваться и его эвакуировали спасатели.
Самолет потерпел крушение в Ейском районе недалеко от берега 17 июля. В результате произошедшего других жертв и каких-либо разрушений нет, уточняли в оперштабе. В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщали, что причиной крушения стал отказ двигателя.
В октябре 2022 г. сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 14 человек, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.