Хуснуллин сообщил о штатной работе железнодорожной части Крымского моста

Ранее Хуснуллин заявил об отсутствии повреждении опор железнодорожного моста. Тогда же он заявил, что состояние опор автомобильной части Крымского моста изучается. Вице-премьер во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что движение легковых автомобилей по мосту могут запустить уже к концу сегодняшнего дня.