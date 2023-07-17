Хуснуллин сообщил о штатной работе железнодорожной части Крымского моста
Железнодорожная часть Крымского моста работает штатно, поезда ходят по расписанию. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время совещания по ситуации в районе моста.
«Один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов. Железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ», – сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
Ранее Хуснуллин заявил об отсутствии повреждении опор железнодорожного моста. Тогда же он заявил, что состояние опор автомобильной части Крымского моста изучается. Вице-премьер во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что движение легковых автомобилей по мосту могут запустить уже к концу сегодняшнего дня.
Ночью 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост. В результате случившегося погибли мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет (СК) России возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».