Аксенов: на Керченской переправе для ликвидации очередей задействованы семь паромов
На Керченской переправе задействованы семь паромов – три гражданских, два больших дисантных корабля и два железнодорожных, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по ситуации в районе Крымского моста под руководством президента России Владимира Путина.
По его словам, для ликвидации очередей принимаются все меры, за день были переправлены около 255 грузовых автомобилей и 20 автобусов. «Рассчитываем в течение суток полностью ситуацию завершить, соответственно, очередь ликвидировать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь сообщил, что со стороны региона возможности проехать в Крым ожидают 750 легковых автомобилей. По его словам, в основном в очереди находятся жители республики, которые возвращались домой. Кондратьев попросил дать им возможность воспользоваться паромной переправой. Также губернатор Краснодарского края рассказал, что в регионе созданы четыре перехватывающие парковки на 4000 мест.
Крымский мост был атакован ночью 17 июля украинскими надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».
Вице-премьер Марат Хуснуллин на этом же совещании сообщил, что движение автомобилей может быть возобновлено по Крымскому мосту в течение суток.