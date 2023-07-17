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Аксенов: на Керченской переправе для ликвидации очередей задействованы семь паромов

Ведомости

На Керченской переправе задействованы семь паромов – три гражданских, два больших дисантных корабля и два железнодорожных, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по ситуации в районе Крымского моста под руководством президента России Владимира Путина.

По его словам, для ликвидации очередей принимаются все меры, за день были переправлены около 255 грузовых автомобилей и 20 автобусов. «Рассчитываем в течение суток полностью ситуацию завершить, соответственно, очередь ликвидировать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь сообщил, что со стороны региона возможности проехать в Крым ожидают 750 легковых автомобилей. По его словам, в основном в очереди находятся жители республики, которые возвращались домой. Кондратьев попросил дать им возможность воспользоваться паромной переправой. Также губернатор Краснодарского края рассказал, что в регионе созданы четыре перехватывающие парковки на 4000 мест.

Крымский мост был атакован ночью 17 июля украинскими надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

Вице-премьер Марат Хуснуллин на этом же совещании сообщил, что движение автомобилей может быть возобновлено по Крымскому мосту в течение суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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