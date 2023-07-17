Аксенов: на Керченской переправе для ликвидации очередей задействованы семь паромов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь сообщил, что со стороны региона возможности проехать в Крым ожидают 750 легковых автомобилей. По его словам, в основном в очереди находятся жители республики, которые возвращались домой. Кондратьев попросил дать им возможность воспользоваться паромной переправой. Также губернатор Краснодарского края рассказал, что в регионе созданы четыре перехватывающие парковки на 4000 мест.