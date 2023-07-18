Газета
Общество

В аэропорту Красноярска из-за непогоды задержали 20 рейсов

Ведомости

Из-за густого тумана в аэропорту Красноярска задержаны 20 рейсов, в том числе 14 на прилет и шесть на вылет. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта. Уточняется, что среди задержанных рейсов – самолеты, вылетевшие из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Алма-Аты, Оша, Ташкента.

Большинство из них должно было совершить посадку в период с 09:30 до 10:30 по местному времени (с 05:30 до 06:30 мск). Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 09:00 мск все они приземлились.

По данным на 9.00 мск, на прилет задерживаются еще три рейса – из Иркутска, Читы и Душанбе. На вылет задержек нет. 17 июля МЧС России по Красноярскому краю предупреждало об изменении погодных условий в регионе 18 июля. В частности, согласно прогнозу ведомства, ночью и утром 18 июля в центральных и южных районах Красноярского края мог сформироваться туман.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных