В аэропорту Красноярска из-за непогоды задержали 20 рейсов
Из-за густого тумана в аэропорту Красноярска задержаны 20 рейсов, в том числе 14 на прилет и шесть на вылет. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта. Уточняется, что среди задержанных рейсов – самолеты, вылетевшие из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Алма-Аты, Оша, Ташкента.
Большинство из них должно было совершить посадку в период с 09:30 до 10:30 по местному времени (с 05:30 до 06:30 мск). Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 09:00 мск все они приземлились.
По данным на 9.00 мск, на прилет задерживаются еще три рейса – из Иркутска, Читы и Душанбе. На вылет задержек нет. 17 июля МЧС России по Красноярскому краю предупреждало об изменении погодных условий в регионе 18 июля. В частности, согласно прогнозу ведомства, ночью и утром 18 июля в центральных и южных районах Красноярского края мог сформироваться туман.