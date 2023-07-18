В аэропорту Красноярска из-за непогоды задержали 20 рейсов

По данным на 9.00 мск, на прилет задерживаются еще три рейса – из Иркутска, Читы и Душанбе. На вылет задержек нет. 17 июля МЧС России по Красноярскому краю предупреждало об изменении погодных условий в регионе 18 июля. В частности, согласно прогнозу ведомства, ночью и утром 18 июля в центральных и южных районах Красноярского края мог сформироваться туман.