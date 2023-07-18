СМИ предупредили о жаре до 50 градусов в Европе из-за «теплового взрыва» в Сахаре
Температура воздуха в государствах Средиземноморья продолжит повышаться в связи с «тепловым взрывом» в Сахаре, на итальянском острове Сардиния воздух может прогреться до 50 градусов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб.
Новый рекорд может быть установлен 18 июля в связи с циклоном из Северной Африки, названным в честь древнегреческого мифологического перевозчика душ в царство мертвых Харона. В предыдущий раз температурный рекорд был зафиксирован на итальянской Сицилии в августе 2021 г., когда воздух прогрелся до 48,8 градуса. Сейчас аномально высокая температура сохраняется в Афинах, Риме и Мадриде.
По данным Всемирной метеорологической организации, такие высокие температуры могут стать «новой нормой», что указывает на необходимость сокращать использование ископаемого топлива. Bloomberg также приводит данные недавнего исследования, согласно которым летом 2022 г. из-за аномально высоких температур в Европе погибли около 60 000 человек.
При этом высокие температуры сохраняются и на северо-западе Европы, а также в США и Канаде. В частности, в Канаде с начала года вспыхнуло свыше 4000 лесных пожаров, дым от которых окутал в том числе Восточное побережье США. По последним данным, площадь сгоревших лесов в Канаде уже достигла 10 млн га. В середине июня министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильям Блэр назвал текущий сезон лесных пожаров худшим в XXI в.