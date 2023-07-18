СМИ предупредили о жаре до 50 градусов в Европе из-за «теплового взрыва» в Сахаре

При этом высокие температуры сохраняются и на северо-западе Европы, а также в США и Канаде. В частности, в Канаде с начала года вспыхнуло свыше 4000 лесных пожаров, дым от которых окутал в том числе Восточное побережье США. По последним данным, площадь сгоревших лесов в Канаде уже достигла 10 млн га. В середине июня министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильям Блэр назвал текущий сезон лесных пожаров худшим в XXI в.