В Канаде назвали нынешний сезон лесных пожаров худшим в XXI веке

Сезон лесных пожаров характерен для западной части Канады, но в этом году из-за засушливой погоды он начался раньше и быстро распространился на восточную часть страны. В общей сложности около 3,3 млн га сгорели во время пожаров в этом году, что в 13 раз больше, чем в среднем за последние 10 лет. По последним данным, эвакуировано было порядка 120 000 человек.