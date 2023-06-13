В Канаде назвали нынешний сезон лесных пожаров худшим в XXI веке
Сезон лесных пожаров в Канаде в этом году стал худшим в XXI веке, заявил канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.
«Теперь это, к сожалению, можно назвать худшим сезоном лесных пожаров в Канаде в XXI веке», – сказал министр, его слова приводит телеканал CBC. По слова Блэра, сейчас в стране зафиксирован 431 лесной пожар, среди них более 200 вышедших из-под контроля.
Уточняется, что в стране работает около 1100 международных спасателей. В частности ожидается прибытие почти 350 пожарных из Испании, Португалии, Чили и Коста-Рики.
Сезон лесных пожаров характерен для западной части Канады, но в этом году из-за засушливой погоды он начался раньше и быстро распространился на восточную часть страны. В общей сложности около 3,3 млн га сгорели во время пожаров в этом году, что в 13 раз больше, чем в среднем за последние 10 лет. По последним данным, эвакуировано было порядка 120 000 человек.
Дым от лесных пожаров в Канаде уже привел к ухудшению качества воздуха в ряде американских городов, в частности в Нью-Йорке. Кроме этого Федеральное авиационное управление США (FAA) отменило вылет нескольких рейсов, которые должны были направиться в Нью-Йорк, из-за ухудшения видимости на фоне дыма от канадских лесных пожаров.
Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что он поехал в Киев и пообещал Украине помощь вместо того, чтобы заниматься решением проблем, возникших внутри страны.