Власти Канады допустили, что лесные пожары могут продлиться все лето
Лесные пожары в Канаде могут продлиться все лето, сообщает телекомпания NDTV со ссылкой на министра общественной безопасности провинции Квебек Франсуа Боннардель.
«Впервые в истории Квебека нам приходится бороться с таким количеством пожаров, эвакуировать столько людей. Мы думаем, что нам придется бороться все лето», – сказал он.
С начала 2023 г. выгорело около 46 000 кв. км лесов. Это намного больше, чем средние показатели за прошлые годы, отмечает NDTV.
«Пожар настолько вышел из-под контроля, что некоторым лесничествам пришлось отступить», – прокомментировал главный административный сотрудник округа Йеллоухед Люк Мерсье.
Канадский городок Тамблер Ридж с населением 2400 человек был почти полностью эвакуирован. На северо-востоке Квебека пожары оцениваются как «стабильные», на востоке, в центральной и северо-западной частях провинции ситуация остается сложной.
Сейчас органы охраны природы Канады насчитывают 416 действующих пожаров, из которых 203 признаны вышедшими из-под контроля. Около 14 000 человек эвакуированы.
Дым от лесных пожаров в Канаде уже привел к ухудшению качества воздуха в ряде американских городов, в частности в Нью-Йорке. Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что он поехал в Киев и пообещал Украине помощь вместо того, чтобы заниматься решением проблем, возникших внутри страны.