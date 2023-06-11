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Власти Канады допустили, что лесные пожары могут продлиться все лето

Ведомости

Лесные пожары в Канаде могут продлиться все лето, сообщает телекомпания NDTV со ссылкой на министра общественной безопасности провинции Квебек Франсуа Боннардель.

«Впервые в истории Квебека нам приходится бороться с таким количеством пожаров, эвакуировать столько людей. Мы думаем, что нам придется бороться все лето», – сказал он.

С начала 2023 г. выгорело около 46 000 кв. км лесов. Это намного больше, чем средние показатели за прошлые годы, отмечает NDTV.

«Пожар настолько вышел из-под контроля, что некоторым лесничествам пришлось отступить», – прокомментировал главный административный сотрудник округа Йеллоухед Люк Мерсье.

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Канадский городок Тамблер Ридж с населением 2400 человек был почти полностью эвакуирован. На северо-востоке Квебека пожары оцениваются как «стабильные», на востоке, в центральной и северо-западной частях провинции ситуация остается сложной.

Сейчас органы охраны природы Канады насчитывают 416 действующих пожаров, из которых 203 признаны вышедшими из-под контроля. Около 14 000 человек эвакуированы.

Дым от лесных пожаров в Канаде уже привел к ухудшению качества воздуха в ряде американских городов, в частности в Нью-Йорке. Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что он поехал в Киев и пообещал Украине помощь вместо того, чтобы заниматься решением проблем, возникших внутри страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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