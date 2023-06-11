Власти Канады допустили, что лесные пожары могут продлиться все лето

Дым от лесных пожаров в Канаде уже привел к ухудшению качества воздуха в ряде американских городов, в частности в Нью-Йорке. Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что он поехал в Киев и пообещал Украине помощь вместо того, чтобы заниматься решением проблем, возникших внутри страны.