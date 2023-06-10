Трюдо объявил о выделении Киеву военной помощи на $373 млн
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава выделит Украине еще 500 млн канадских долларов ($375 млн) военной помощи, в рамках нового пакета предполагается поставка вооружений, пишет CTV News.
Об этом канадский премьер заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, куда Трюдо сегодня приехал с необъявленным визитом. По его словам, Канада также примет участие в обучении украинских летчиков и присоединится к группе стран, которые помогают обслуживать танки. Помимо этого, премьер-министр объявил о новых санкциям против 24 физических и 17 юридических лиц, которые, как предполагается, поддерживают проведение специальной военной операции.
Ранее Трюдо был на Украине более года назад, отмечает CTV News. Тогда он открыл посольство Канады в украинской столице и впервые с начала боевых действий встретился с Зеленским.
В конце января в канадском правительстве сообщили, что с февраля прошлого года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более $1 млрд. 3 февраля министр национальной обороны Канады Анита Ананд рассказала, что обсудила со своими западными коллегами поставки военной техники Украине, в том числе боевых танков. Затем в минобороны Канады сообщили об отправке Киеву первого танка Leopard 2.