Трюдо объявил о выделении Киеву военной помощи на $373 млн

Об этом канадский премьер заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, куда Трюдо сегодня приехал с необъявленным визитом. По его словам, Канада также примет участие в обучении украинских летчиков и присоединится к группе стран, которые помогают обслуживать танки. Помимо этого, премьер-министр объявил о новых санкциям против 24 физических и 17 юридических лиц, которые, как предполагается, поддерживают проведение специальной военной операции.