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Премьер-министр Канады Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом

Ведомости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 июня «неожиданно» приехал в Киев, сообщила телекомпания CBC. Поездка на Украину планировалась втайне от СМИ.

Свой визит в Киев Трюдо начал с посещения и возложения венков у Стены памяти. Официально о визите канадского премьера не сообщалось.

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении Москвы. Россия, в свою очередь, неоднократно вводила санкции против официальных и частных лиц Канады, запрещая им въезд на территорию РФ. В «стоп-лист», в частности, Москва добавила председателя либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, а также ряд высокопоставленных военных.

В конце января в канадском правительстве сообщили, что с февраля прошлого года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более $1 млрд. 3 февраля министр национальной обороны Канады Анита Ананд рассказала, что обсудила со своими западными коллегами поставки военной техники Украине, в том числе боевых танков. Затем в минобороны Канады сообщили об отправке Киеву первого танка Leopard 2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных