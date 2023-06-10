Премьер-министр Канады Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 июня «неожиданно» приехал в Киев, сообщила телекомпания CBC. Поездка на Украину планировалась втайне от СМИ.
Свой визит в Киев Трюдо начал с посещения и возложения венков у Стены памяти. Официально о визите канадского премьера не сообщалось.
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении Москвы. Россия, в свою очередь, неоднократно вводила санкции против официальных и частных лиц Канады, запрещая им въезд на территорию РФ. В «стоп-лист», в частности, Москва добавила председателя либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, а также ряд высокопоставленных военных.
В конце января в канадском правительстве сообщили, что с февраля прошлого года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более $1 млрд. 3 февраля министр национальной обороны Канады Анита Ананд рассказала, что обсудила со своими западными коллегами поставки военной техники Украине, в том числе боевых танков. Затем в минобороны Канады сообщили об отправке Киеву первого танка Leopard 2.