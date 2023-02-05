В минобороны Канады сообщили об отправке Киеву первого танка Leopard 2
Канада отправила первый танк Leopard 2 Украине, страна продолжит поддерживать Киев и снабжать украинские вооруженные силы необходимой техникой, сообщила глава минобороны страны Анита Ананд.
«Боевые танки идут на помощь Украине. Первый канадский Leopard 2 уже в пути. Канада непоколебимо поддерживает Украину», – написала Ананд в Twitter, уточнив, что самолет вылетел из аэропорта Галифакс.
Еще в середине января вопрос о передаче Киеву танков Leopard 2, по данным властей Канады, не обсуждался. «Мы рассмотрим все запросы из Украины [относительно возможных новых поставок оружия], но пока мы еще [не обсуждали вопрос] танков Leopard 2», — заявил тогда премьер-министр Джастин Трюдо.
В конце января в канадском правительстве сообщили, что с февраля прошлого года Канада выделила Украине военную помощь на сумму более $1 млрд. 3 февраля Ананд рассказала, что обсудила со своими западными коллегами поставки военной техники Украине, в том числе боевых танков Leopard 2.
25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.
В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.