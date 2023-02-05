В минобороны Канады сообщили об отправке Киеву первого танка Leopard 2

В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.