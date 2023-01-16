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В Канаде заявили об отсутствии планов передавать Киеву танки Leopard

Ведомости

Канада готова рассмотреть все запросы Украины, касающиеся поставок нового вооружения, однако вопрос о передаче Киеву танков Leopard 2 еще не обсуждался. Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время посещения провинции Саскачеван. 

«Мы рассмотрим все запросы из Украины [относительно возможных новых поставок оружия], но пока мы еще [не обсуждали вопрос] танков Leopard 2», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Трюдо напомнил, что Канада уже отправила на Украину большое количество военной техники.

11 января на встрече лидеров Украины, Польши и Литвы во Львове президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. В Финляндии также допускали передачу небольшого числа танков Украине.

Танки Leopard 2 относятся к вооружению немецкого производства. Чтобы передать военную технику Киеву, странам сначала нужно получить одобрение Берлина. В Берлине также напомнили, что передача танков без разрешения ФРГ будет противозаконной. 

В то же время Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывают. 9 января представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что у Германии нет планов отправлять на Украину немецкое вооружение. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что решение о передаче Киеву вооружения немецкого производства Берлин может принять уже на этой неделе.

Ранее по теме: Медведев заявил, что танки Leopard не спасут Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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