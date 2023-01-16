В Канаде заявили об отсутствии планов передавать Киеву танки Leopard

В то же время Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывают. 9 января представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что у Германии нет планов отправлять на Украину немецкое вооружение. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что решение о передаче Киеву вооружения немецкого производства Берлин может принять уже на этой неделе.