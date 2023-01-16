В Канаде заявили об отсутствии планов передавать Киеву танки Leopard
Канада готова рассмотреть все запросы Украины, касающиеся поставок нового вооружения, однако вопрос о передаче Киеву танков Leopard 2 еще не обсуждался. Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время посещения провинции Саскачеван.
«Мы рассмотрим все запросы из Украины [относительно возможных новых поставок оружия], но пока мы еще [не обсуждали вопрос] танков Leopard 2», — сказал он (цитата по ТАСС).
Трюдо напомнил, что Канада уже отправила на Украину большое количество военной техники.
11 января на встрече лидеров Украины, Польши и Литвы во Львове президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. В Финляндии также допускали передачу небольшого числа танков Украине.
Танки Leopard 2 относятся к вооружению немецкого производства. Чтобы передать военную технику Киеву, странам сначала нужно получить одобрение Берлина. В Берлине также напомнили, что передача танков без разрешения ФРГ будет противозаконной.
В то же время Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывают. 9 января представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что у Германии нет планов отправлять на Украину немецкое вооружение. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что решение о передаче Киеву вооружения немецкого производства Берлин может принять уже на этой неделе.