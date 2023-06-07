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Общество

В США отменили несколько рейсов в Нью-Йорк из-за дыма от пожаров в Канаде

Ведомости

Федеральное авиационное управление США (FAA) постановило отменить вылет нескольких рейсов, которые должны были направиться в Нью-Йорк, из-за ухудшения видимости на фоне дыма от лесных пожаров в Канаде, пишет CNBC. 

«FAA предприняло шаги для управления транспортным потоком в районе Нью-Йорка из-за ухудшения видимости из-за дыма от лесных пожаров. Рейсы, направляющиеся в международный аэропорт LaGuardia, отменены. Рейсы в международный аэропорт Newark Liberty были задержаны», – сказано в сообщении.

Как пишет Reuters, несколько десятков штатов США получили предупреждения о низком качестве воздуха из-за лесных пожаров в Канаде. В связи с этим жителям рекомендовали до минимума сократить количество времени на свежем воздухе. По данным мирового рейтинга по качеству воздуха IQAir на 20:51 мск, Нью-Йорк занимает второе место в мире по худшему качеству воздуха с индексом 166. На первом месте расположен Дубай с показателем 168.  

По информации Reuters, лесные пожары охватили почти все провинции и территории Канады. Сильнее всего от них пострадала восточная провинция Квебек, пожары оказались в четыре раза сильнее, чем в среднем за последние 10 лет. По словам премьер-министра Квебека Франсуа Лего, в провинции сейчас зарегистрировано 150 пожаров. Он также отметил, что из Квебека уже были эвакуированы 11 400 человек, еще 4000 жителей должны быть эвакуированы в ближайшее время. 

Сезон лесных пожаров характерен для западной части Канады. Однако в этом году из-за засушливой погоды он начался раньше и быстро распространился на восточную часть страны. В общей сложности около 3,3 млн га сгорели во время пожаров в этом году, что в 13 раз больше, чем в среднем за последние 10 лет. Порядка 120 000 человек были эвакуированы, отмечает агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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