В США отменили несколько рейсов в Нью-Йорк из-за дыма от пожаров в Канаде

По информации Reuters, лесные пожары охватили почти все провинции и территории Канады. Сильнее всего от них пострадала восточная провинция Квебек, пожары оказались в четыре раза сильнее, чем в среднем за последние 10 лет. По словам премьер-министра Квебека Франсуа Лего, в провинции сейчас зарегистрировано 150 пожаров. Он также отметил, что из Квебека уже были эвакуированы 11 400 человек, еще 4000 жителей должны быть эвакуированы в ближайшее время.