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Народный артист России Игорь Ясулович госпитализирован

Ведомости

Народный артист России, сыгравший в том числе в «Бриллиантовой руке», Игорь Ясулович госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

По информации ТАСС, Ясулович был госпитализирован на прошлой неделе, 13 июля. Сейчас он чувствует себя хорошо. Об этом актер рассказал в разговоре с агентством. «Все со мной, слава богу, сейчас нормально. Я не переживаю», – сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что у Ясуловича было подозрение на острое повреждение почек, ему уже провели две операции.

Игорю Ясуловичу сейчас 81 год. Он окончил актерский и режиссерский факультеты ВГИКа. Сейчас он является руководителем актерской мастерской во ВГИКе и курса на факультете музыкального театра в ГИТИСе. Ясулович известен по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Бег», «Через тернии к звездам» и др. Всего он исполнил более 120 ролей в кино. Он также известен как актер дубляжа. В 2001 г. он получил звание народного артиста России. В 2006 г. Ясулович был удостоен нескольких театральных премий, в том числе премии им. К. С. Станиславского за роли в спектаклях «Черный монах» и «Нелепая поэмка» и премии «Золотой витязь» в номинации «Лучший актер». В настоящее время Ясулович исполняет роль Грегори Соломона в спектакле режиссера Леонида Хейфеца «Цена» в Театре Маяковского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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