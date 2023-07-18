Народный артист России Игорь Ясулович госпитализирован

Игорю Ясуловичу сейчас 81 год. Он окончил актерский и режиссерский факультеты ВГИКа. Сейчас он является руководителем актерской мастерской во ВГИКе и курса на факультете музыкального театра в ГИТИСе. Ясулович известен по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Бег», «Через тернии к звездам» и др. Всего он исполнил более 120 ролей в кино. Он также известен как актер дубляжа. В 2001 г. он получил звание народного артиста России. В 2006 г. Ясулович был удостоен нескольких театральных премий, в том числе премии им. К. С. Станиславского за роли в спектаклях «Черный монах» и «Нелепая поэмка» и премии «Золотой витязь» в номинации «Лучший актер». В настоящее время Ясулович исполняет роль Грегори Соломона в спектакле режиссера Леонида Хейфеца «Цена» в Театре Маяковского.